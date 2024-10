DOLFINES (EX DIETSWELL) : Résultats du 1er semestre 2024

Montigny Le Bretonneux, le 30 octobre 2024

RESULTATS DU 1 ER SEMESTRE 2024

Chiffre d'affaires en hausse de 50 % (24 % à périmètre comparable)

EBITDA du groupe légèrement positif

DOLFINES (FR0014004QZ9 - ALDOL), spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1 er semestre 2024. Ces résultats ont été partagés ce jour avec les administrateurs de DOLFINES SA.

La présentation des résultats semestriels du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes sociaux de DOLFINES SA, dont ses commissaires aux comptes ont effectué une revue limitée, ainsi que des principales données financières de ses quatre filiales opérationnelles actives, chacune détenue à 100% par DOLFINES SA : Aegide International, 8.2 France, DOLFINES do Brasil et 8.2 Madrid.

Le rapport d'activité et le rapport financier au 30 juin 2024 sont disponibles sur le site www.dolfines.com , rubrique Investisseurs.

En l'absence de présentation des comptes consolidés et afin de donner une vision économique d'ensemble des principaux agrégats financiers du Groupe DOLFINES, le tableau ci-dessous en propose une vision analytique, non revue par les commissaires aux comptes. Les opérations inter-compagnies ont été éliminées et les données d'Aegide International, acquise début mai 2023 par DOLFINES SA, sont intégrées à hauteur des mois de mai et juin sur le 1 er semestre 2023 :

En millions d'euros 1 er semestre 2024 1 er semestre 2023 Chiffre d'affaires 4,89 3,25 EBITDA (1) 0,03 (0,98) Résultat net (0,20) (2,74) Résultat net hors éléments exceptionnels (0,06) (2) (1,16) (3) En millions d'euros Au 30 juin 2024 Au 31 décembre 2023 Trésorerie brute (4) 0,45 1,95 Dette financière nette de la trésorerie (4) 2,36 2,76

EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

(2) hors les 0,18 M€ de frais liés à la restructuration constatés sur le premier semestre (3) hors les 2 M€ de frais d'émission d'obligations convertibles en actions (4) au 30 septembre 2024, la trésorerie Brute Groupe s'élevait à 0,7 M€ et la dette financière nette de la trésorerie à 2,17 M€

Sur l'ensemble du 1 er semestre, le chiffre d'affaires du groupe DOLFINES s'est élevé à 4,89 M€, en progression de 50% par rapport au 1 er semestre 2023. Hors activité d'Aegide International, intégrée au 1 er mai 2023, la croissance de l'activité d'un semestre sur l'autre ressort à + 24%.

L'EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements et provisions) s'établit à 0,03 M€. Il est positif pour la première fois depuis 2018.

La dette financière nette a été réduite de 0,4 M€ au 1 er semestre, et s'élève à 2,36 M€ au 30 juin 2024. Elle était de 2,17 M€ au 30 septembre 2024, avant l'ensemble des opérations de restructuration du bilan qui devraient la conduire, à fin novembre, à s'établir à 1 M€.

Commentant ces résultats, Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a déclaré : « Au cours des douze derniers mois, DOLFINES a concentré ses ressources sur la restructuration opérationnelle et financière de l'entreprise.

Sur le plan opérationnel, l'objectif fixé fin 2023 était d'atteindre un retour à l'équilibre des comptes par le biais de l'augmentation du chiffre d'affaires, la baisse des charges fixes et l'augmentation des marges brutes. Les résultats du 1 er semestre 2024 ont vu la combinaison vertueuse de ces trois leviers, permettant ainsi de confirmer le retour à une dynamique d'ensemble favorable, avec un EBITDA et un résultat net hors éléments exceptionnels quasiment à l'équilibre. Tant les résultats du 3 ème trimestre que les perspectives de fin d'année suggèrent une poursuite de ce rétablissement opérationnel.

Sur le plan de la restructuration financière, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre dernier a donné à DOLFINES tous les leviers lui permettant de terminer la restructuration de son bilan et d'atteindre le triple objectif que j'avais fixé en prenant mes fonctions en juin 2023 : réduire significativement l'endettement, recapitaliser la société et, in fine, retrouver une structure pertinente de l'actionnariat et une vie apaisée pour l'action DOLFINES.

Ces objectifs seront atteints à fin novembre, avec une augmentation de capital d'un montant maximum de 2,88 M€ réalisée sous forme de conversion des créances Green Bonds et OCABSA en actions et d'une augmentation de capital réservée d'un maximum de 1,38 M€. Par ailleurs, le regroupement des titres sera effectif le 6 novembre prochain, à raison d'une action nouvelle pour 5 000 anciennes ;

La rationalisation mise en place des fonctions support et le développement accéléré de synergies opérationnelles entre les différentes Business Units permettront d'accélérer la montée en rentabilité et en génération de trésorerie du groupe. La qualité des perspectives offertes par nos marchés, la solidité de nos expertises et la remobilisation effective de nos équipes après une période difficile sont des atouts importants dans notre volonté de retrouver durablement les chemins de la croissance profitable. »

DOLFINES SA

Comptes sociaux en normes françaises, millions d'euros

Eléments du compte de résultat 1 er semestre 2024 1 er semestre 2023 Chiffre d'affaires Dont Inspections / Audit de rigs

Dont Assistance Technique

Dont Ingénierie et Technologie - Dont refacturation Services intra-groupe 2,18

0,97



0,88



-



0,32 1,17

0,51

0,64



0,02



- EBITDA (1) 0,01 (0,80) Résultat net (0,04) (2,36) Eléments bilanciels 30 juin 2024 31 décembre 2023 Fonds propres (2) 2,80 2,83 Trésorerie brute 0,17 0,30 Dette financière nette de la trésorerie 2,41 2,35

EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions Incluant des avances conditionnées pour 2,01 M€ à fin juin 2024 et 2,01 M€ à fin décembre 2023

Activité et résultats

Au 1 er semestre 2024, le chiffre d'affaires de DOLFINES SA s'est établi à 2,18 M€, en hausse de 86% par rapport au 1 er semestre 2023.

Une croissance continue de l'activité est constatée depuis la fin du 1 er semestre 2023 sur toutes les lignes de services de DOLFINES SA. Ainsi, l'activité du 1 er semestre 2024 est en progression de 40% par rapport à celle du second semestre 2023.

L'augmentation du chiffre d'affaires ainsi que la rationalisation des coûts ont permis à l'entreprise d'afficher un excédent brut d'exploitation de 0,01 M€, à l'équilibre pour la première fois depuis 2018, à comparer à une perte brute d'exploitation de (0,80) M€ au 1 er semestre 2023.

L'intense restructuration organisationnelle engagée au cours du second semestre 2023 commence donc à porter ses fruits, tant au niveau de l'activité que des coûts. En particulier, le 1 er semestre 2023 a vu l'achèvement de la consolidation des services supports – Direction, Finance, RH, Communication, QHSE et Commercial – du Groupe au sein de DOLFINES SA. Cette consolidation a permis de rationaliser les fonctions supports, créer des synergies organisationnelles entre les différentes entreprises du Groupe et de mettre en place une facturation intra-groupe des services supports, qui s'élève à 0,32 M€ sur la période.

Inspections et audits de rigs

Le chiffre d'affaires réalisé en Inspection et Audits de rigs (O&G) sur le 1 er semestre 2024 est de 0,97 M€, en hausse de 91% par rapport au 1 er semestre 2023, dans la continuité du redressement des ventes constaté en fin d'année 2023.

DOLFINES SA est intervenue sur plus de 25 appareils de forage dans près de 15 pays avec une concentration sur les zones MENA et Golfe de Guinée.

L'activité de forage reste dynamique dans son ensemble et nous continuons à travailler par le biais de nombreux contrats cadre auprès de compagnies nationales et internationales dont TotalEnergies et ENI, et en tirant parti de nos relations historiques et privilégiées auprès d'acteurs indépendants comme Engie, Perenco et Repsol.

Ces résultats sont un pas vers le rétablissement d'un niveau d'activité correspondant aux résultats passés de l'entreprise dans ce domaine. Dans cette optique nous sommes en train de renforcer les équipes opérationnelles, et avons mis en place des moyens et ressources dédiés à la reconstruction d'un système de management QHSE, nous permettant d'obtenir la certification API Q2, élément différenciateur dans de nombreux marchés où nous opérons.

Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023, supérieur à 0,7 M€, et le carnet de commande, supérieur à 0,3 M€ au début du 4 ème trimestre, laissent envisager une dynamique de croissance soutenue sur la fin de l'exercice en cours.

Assistance Technique

Le chiffre d'affaires du pôle Assistance Technique s'élève à 0,88 M€ au 1 er semestre 2024, en hausse de 38 % par rapport au 1 er semestre 2023.

Cette augmentation est largement tirée par les contrats signés auprès des fabricants et exploitants du secteur éolien offshore en France et en Europe. Au cours de ce premier semestre, nous avons contribué au développement et la construction des champs éoliens offshore de Courseulles, Fécamp, He Dreiht, Dogger Bank et Vineyard Wind.

Nous continuons à fournir des prestations d'assistance technique dans le domaine O&G, de façon opportuniste sur des projets de développement en lien avec des projets d'exploration et production au Brésil et au Mozambique notamment.

Une entité commerciale et opérationnelle unifiée au niveau du Groupe a été mise en place avec la nomination d'une nouvelle Business Line Manager pour mettre en œuvre cette évolution.

Ingénierie et Technologie – OHMe

Au cours du 1 er semestre 2024, l'activité du bureau d'études s'est entièrement focalisée sur le projet OHMe et la finalisation de l'étape-clé 2 de ce projet de recherche et développement.

Pour rappel, le projet OHMe porte sur le développement d'un outil télescopique avec services associés pour la maintenance lourde in-situ d'éoliennes en mer posées et flottantes.

Au cours de l'étape-clé 1 qui a débuté en avril 2022 et s'est terminée en mai 2023, DOLFINES SA a pu compléter une étude d'avant-projet (FEED) permettant de définir les besoins auprès des acteurs de l'éolien offshore et d'effectuer un prédimensionnement de l'outil en version statique et dynamique.

Au cours de l'étape-clé 2, qui a débuté au 1 er juin 2023 et s'est achevée le 31 mai 2024, DOLFINES SA a pu faire une étude détaillée du OHMe pour une utilisation sur un bateau auto-élévateur. Les travaux d'ingénierie ont également révélé la possibilité d'adapter cet outil pour un usage portuaire en le rendant mobile et ballastable. Le travail réalisé lors de cette phase a permis d'étudier le système OHMe dans un niveau de détail suffisant pour passer commande à un équipementier dans ces deux configurations – statique sur barge et portuaire.

Pour des raisons budgétaires, DOLFINES ne souhaite pas effectuer la dernière étape du projet, qui consiste à finaliser l'étude détaillée de la version dynamique du OHMe pour une réparation sur site de certains flotteurs. Au-delà des contraintes budgétaires, DOLFINES SA considère que l'objet est commercialisable en l'état pour une application immédiate, et que le marché de l'éolien flottant reste embryonnaire et trop éloigné pour permettre des retombées commerciales dans un horizon de temps suffisamment proche.

La société a informé courant avril 2024 l'ADEME de son souhait de mettre un terme au financement de la troisième et dernière étape-clé du projet OHMe.

Pour rappel, l'ADEME a déjà versé 1,45 M€ d'aides sous forme de subventions et d'avance remboursables au cours de 2023. Il est prévu un versement complémentaire de 0,33 M€ au titre des dépenses engagées par DOLFINES SA au cours de l'étape-clé 2.

Perspectives

La restructuration opérationnelle de l'entreprise a permis au Groupe de rationaliser ses coûts, de concentrer ses efforts commerciaux sur les prestations de service à haut potentiel et de dégager des marges opérationnelles plus intéressantes afin d'en améliorer leur rentabilité.

La restructuration financière, qui vise à réduire la dette et financer le BFR de l'entreprise par le biais d'une incorporation de la dette en titres et d'une augmentation de capital réservée actée par l'AGE du 16 Septembre 2024 et qui sera finalisée courant novembre prochain, viendra compléter la phase de restructuration de l'entreprise avant la fin du présent exercice.

Le résultat de cette restructuration financière se traduira par une réduction de 1,2 M€ de la dette financière et le renforcement de la trésorerie de l'entreprise d'un montant de 1 M€.

La sortie prévue des difficultés financières des dix-huit derniers mois permettra de se concentrer sur le retour à des fondamentaux simples, avec un focus sur la rentabilité. Cette rentabilité passera principalement par la poursuite de la croissance de l'activité qui sera soutenue par trois piliers principaux :

La structuration d'un service commercial efficace : DOLFINES fête ses 25 années d'existence avec un track-record important auprès de tous les grands donneurs d'ordre de l'industrie de l'énergie, avec une capacité de projection de ses services partout dans le monde. Nous comptons cultiver cet héritage en maintenant une relation étroite avec nos clients cibles pour partager nos expertises de niche en professionnalisant et structurant notre processus de vente.

La mise en place d'un flux de communication et d'initiatives marketing alignés avec la stratégie commerciale : nous comptons diffuser notre expertise technique en mettant en avant nos références, nos services et les expertises de nos équipes. Nous comptons améliorer la visibilité de notre marque et de nos expertises sur les réseaux sociaux, les réseaux professionnels et en se déplaçant sur le terrain auprès de nos clients le plus fréquemment possible.

Le recrutement d'experts et consultants compétents : notre enjeu principal, en tant que société de services, réside dans notre capacité à recruter les meilleurs experts et capitaliser leurs expériences et compétences à travers des méthodologies de travail standardisées.

Sur le court terme, nous allons concentrer nos efforts de croissance sur les services existants dans les géographies dans lesquels nous avons une présence de longue date avec des références solides, en privilégiant la récurrence par contrat cadre et le cross-selling pour diversifier les sources de revenus.

A moyen terme, nous comptons regrouper tous les services du Groupe autour de quatre grands pôles d'activité : Audits Techniques, Audits de Systèmes de Management, Conseils Techniques et Formations. Ce regroupement permettra de faire du partage de bonne pratique, d'élargir la gamme de service dans chaque pôle et faciliter la vente de services multiples ou intégrés auprès des clients existants.

Nous allons également continuer à explorer nos options en termes de croissance externe, en ciblant des PME ayant des expertises techniques de niche complémentaires à nos métiers dans toutes les industries de l'énergie et connexes.

Inspections et audits de rig

Nous avons de notables perspectives de croissance à court et moyen terme au sein de l'activité d'inspection et d'audit de rigs en lien avec une activité de forage soutenue dans les régions dans lesquelles nous opérons – Moyen Orient, Afrique du Nord, Amérique Latine. Nous continuons de faire rentrer des projets d'inspections et d'audits auprès de nombreux acteurs indépendants avec des projets à venir, notamment au Congo, au Ghana, en Tanzanie, au Pakistan et au Brésil.

Nous priorisons cependant la négociation et la signature de contrats cadre nous permettant d'obtenir des volumes de travail récurrents sur plusieurs années, afin d'être moins dépendants des aléas de ce secteur qui reste très cyclique. Nous avons en ce sens été pré-qualifiés auprès de trois NOCs au Moyen Orient – PDO en Oman, ADNOC à Abu Dhabi et KOC au Koweit – et avons à ce jour soumis trois offres auprès de ces opérateurs en réponse à des appels d'offres pour des contrats de 3 à 5 ans sur de l'inspection rigs et de l'audit de systèmes de maintenance préventive. Cela concerne un volume total de 400 unités de forage avec, si nous sommes retenus, un début de prestation au cours du 1 er semestre 2025.

Nous souhaitons également nous positionner sur des projets d'inspections d'unités flottantes (semi-submersibles et drillships) qui constituent des projets plus gros et plus rentables. Nous commençons également à voir les prémices des synergies opérationnelles avec les autres entités du Groupe avec l'élaboration d'offres d'audit QHSE et de formation pour le secteur du forage.

Nous avons actuellement dans le pipe commercial un montant total d'offres en cours d'une valeur de 2 M€ hors AO PDO et ADNOC qui représentent un volume de 2 M€ par an sur 5 ans.

Nous serons également audités pour obtention de l'API Q2 au cours du 1 er semestre 2025. L'obtention de ce certificat nous permettrait de concrétiser nos ambitions de développement dans le domaine de la re-certification de rigs.

Assistance Technique

Les opportunités de croissance sur ce pôle d'activité sont importantes, notamment dans le domaine de l'éolien offshore en France et en Europe, qui est un secteur en pleine expansion. Les métiers techniques de gestion de projet, de suivi de construction, de QA/QC et d'accompagnement QHSE sont en demande et nécessaires à l'exécution des projets industriels de grande envergure.

Au cours des derniers mois, nous nous sommes positionnées sur des appels d'offres pour des contrats cadre de QA/QC et de commissioning auprès de plusieurs exploitants de l'offshore éolien dont Iberdrola, Equinor et EDF RE et sur de la gestion de projet auprès d'EPC d'envergure comme Technip Subsea et TechnipFMC.

OHMe

Les travaux d'ingénierie du OHMe sont suffisants à ce stade pour commercialiser l'outil auprès des différentes cibles : exploitants, opérateurs de barges, logisticiens, fabricants de grues et/ou opérateurs portuaires. A ce titre, nous ne prévoyons plus de dépenses d'ingénierie sur les 12 à 24 prochains mois.

Nous discutons activement avec plusieurs partenaires en Europe pour promouvoir cette technologie afin d'obtenir un contrat. En parallèle nous continuons à chercher des partenaires financiers capables de financer la construction d'un premier exemplaire soit en standalone, soit en tant qu'équipement intégré à une barge autoélévatrice.

Afin de faciliter la commercialisation et la recherche de capitaux, nous comptons transférer la propriété intellectuelle du OHMe dans une filiale détenue par DOLFINES SA, Ohmex Services, dès le 1 er trimestre 2025.

Activité et perspectives des filiales

Des quatre filiales opérationnelles de DOLFINES SA - Aegide International, 8.2 France, 8.2 Madrid et Dietswell do Brasil, les deux principales, Aegide Internationale et 8.2 France, ont dégagé un EBITDA cumulé légèrement positif sur le 1 er semestre 2024.

En millions d'euros Aegide International 8.2 France Dietswell do Brasil 8.2 Madrid Chiffre d'affaires 1,54 1,74 0,08 0,03 Variation S1 2024 vs S1 2023 +5% +10% ns ns EBITDA (1) 0,03 (0,02) (0,04) 0,01 Résultat net 0,02 (0,07) (0,04) 0,01

EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

Aegide International

Au 1 er semestre 2024, le chiffre d'affaires d'Aegide International s'est établi à 1,54 M€, en hausse de 5% par rapport au 1 er semestre 2023.

Le carnet de commandes à fin octobre atteint 1,1 M€. Il y a 3,1 M€ d'offres commerciales en cours avec un taux de conversion qui se situe entre 35 et 40%. L'activité générale reste dynamique dans ce domaine.

Audits HSE

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 est de 0,43 M€, stable par rapport au 1 er semestre 2023.

L'activité d'audit reste soutenue est nous avons réalisé à fin septembre 80% du chiffre d'affaires de l'année 2023 avec 210 K€ de commandes à réaliser avant la fin de l'année, dont un projet d'audit de taille pour une opérateur minier en Nouvelle Calédonie. Nous tablons sur une croissance à deux chiffres de l'activité sur ce pôle d'activité.

Au cours du 1 er semestre, le pôle Audit a déployé avec succès son premier outil d'audit digital développé sur PowerApps pour les besoins d'un projet d'audit multisites. Cet outil pourra servir de base pour d'autres projets.

Conseils Techniques

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 est de 0,40 M€, en baisse par rapport au 1 er semestre 2023. Cette baisse est principalement attribuable aux changements managériaux opérés au cours de l'année.

Aegide International a accompagné plusieurs grands comptes sur des problématiques de gestion et de supervision HSE sur des projets industriels de grande envergure, dont le chantier de raccordement d'un champ éolien offshore à Dieppe le Tréport, une usine de transformation de nickel à Sandouville ainsi que le gestionnaire du réseau de transport d'électricité national sur des analyses de RETEX en lien avec les chantiers éoliens offshore.

Afin de rationaliser la gestion opérationnelle et exploiter les synergies commerciales avec le reste du Groupe, les activités d'assistance technique de ce pôle seront gérées au niveau de DOLFINES SA.

Formation

Le chiffre d'affaires du réalisé par le département formation au cours du 1 er semestre 2024 s'est établi à 0,70 M€, en hausse de 55% par rapport au 1 er semestre 2023. Il reste plus de 0,45 M€ de commandes à réaliser.

Nous avons renouvelé les contrats de montée en compétences des managers sur des thématiques HSE auprès d'acteurs industriels de l'aéronautique et de l'agroalimentaire majeurs en France.

En plus du renouvellement de notre certification ISO 9001 et Qualiopi, nous nous sommes préparés à l'obtention du statut Gold Level auprès de Nebosh.

Depuis le début de l'année, les équipes formation se sont organisées pour développer de nouveaux produits, dont la Fresque de la culture sécurité, le programme Safety Leadership, qui vise les Directions des entreprises, et un outil d'évaluation des compétences permettant d'ajouter une dimension de conseil à nos services de formation.

Les équipes d'Aegide International travaillent sur la création de modules de formation dans le domaine éolien avec les équipes de 8.2 France afin d'élargir le spectre des compétences du Groupe. Le pôle formation HSE à vocation à s'élargir vers les métiers techniques du forage et des ENR.

8.2 France

Le chiffre d'affaires de 8.2 France s'est élevé à 1,74 M€ au 1 er semestre 2024, en hausse de 10% par rapport au 1 er semestre 2023.

Cette croissance de l'activité, associée aux réductions de coûts entamées dès le second semestre 2023 sur les charges de fonctionnement et les personnel support, a permis de réduire les pertes d'exploitation à 21 K€ au 1 er semestre 2024, contre 0,18 M€ au 1 er semestre 2023.

Les performances au 3 ème trimestre et le carnet de commande actuel laissent supposer un chiffre d'affaires stable sur l'activité d'audits techniques et légèrement haussier sur l'activité de conseil.

Audits techniques

Le chiffre d'affaires de 0,98 M€ du pôle Audits Techniques constitue les deux-tiers de l'activité de 8.2 France au cours du 1 er semestre 2024. Cette activité bénéficie d'une meilleure visibilité que l'an dernier, du fait de la mise en place de contrats cadre auprès de clients importants, apportant de la récurrence, et du dynamisme du marché éolien et solaire en France.

Notre enjeu principal dans l'immédiat est le recrutement d'experts nous permettant d'augmenter notre capacité de réponse à la demande entrante sur nos expertises d'audit historiques, ainsi que la montée en compétences sur les métiers de niche connexes, dont la vidéo-endoscopie et les études vibratoires, où la demande est importante et les compétences limitées.

De manière générale, les marchés en croissance à court terme sont le PV et l'expertise sur le reconditionnement des parcs éoliens en fin de vie. Nous pensons que les opportunités sur le marché de l'éolien offshore apparaitront à moyen terme. Nous exploitons également les synergies avec l'expertise d'audit de DOLFINES SA et Aegide International pour nous positionner sur l'audit de système de maintenance, ce qui nous permet d'associer notre expertise technique à notre compétence sur les systèmes de management. Tout cela dans une démarche d'internationalisation de notre expertise vers les marchés Moyen-Orientaux et Brésiliens où nous avons une présence commerciale via DOLFINES SA.

Conseil

Le chiffre d'affaires réalisé par la BU Conseil sur le 1 er semestre 2024 est de 0,21 M€, en hausse de 13% par rapport au 1 er semestre 2023. Le dynamisme des demandes commerciales, ainsi que notre carnet de commandes devraient confirmer cette croissance à deux chiffres sur le deuxième semestre. Cette activité d'ingénierie et de conseil haut de gamme, constituée de due diligence techniques et d'optimisation de la performance des actifs éoliens ou solaires de nos clients, constitue un levier de croissance futur important pour l'entreprise.

Dietswell do Brasil

La filiale au Brésil a enregistré au cours du 1 er semestre 2024 un chiffre d'affaires de 75 K€. Nous avons intensifié les déplacements commerciaux sur cette zone et notre participation dans des salons spécialisés O&G et ENR au cours de ces 12 derniers mois.

Notre présence au Brésil reste mono-industrie (O&G) et mono-produit (inspection et audits de rigs). Nous cherchons activement à diversifier nos prestations dans le domaine de l'assistance technique et des services techniques aux exploitants éoliens et PV. Nous constatons que les compagnies pétrolières investissent de façon importante dans les ENRs au Brésil, et nous comptons pouvoir promouvoir les services des autres filiales du Groupe sur ce marché en nous appuyant sur notre présence dans le domaine O&G.

Nous avons facturé pour plus de 250 K€ de prestations au cours du 3 ème trimestre, et continuons à prospecter ce marché notamment avec le soutien de Business France, qui organise une mission ENR au cours du 4 ème trimestre.

Notre objectif est de démontrer que nous pouvons développer un flux d'activité suffisamment conséquent et récurrent pour implanter des équipes permanentes sur place.

8.2 MADRID DOLFINES Slu

8.2 Madrid a facturé 29 K€ au cours du 1 er semestre 2024. A l'avenir, la facturation des prestations en Espagne s'effectuera par le biais des entités françaises, l'activité ne nécessitant pas l'existence d'un établissement stable sur place pour le moment.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.