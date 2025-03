DOLFINES (EX DIETSWELL) : LOI - Cession des activités d'Audit Technique de 8.2 France à SOCOTEC

Montigny Le Bretonneux, le 31 mars 2025

DOLFINES signe une Lettre d'Intention

dont l'objet est la cession par DOLFINES à SOCOTEC Power Services

des activités Audits Techniques de 8.2 France

DOLFINES, expert en services à l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui la signature d'une Lettre d'Intention avec SOCOTEC dont l‘objet est la cession par DOLFINES à SOCOTEC Power Services des activités Audits Techniques de 8.2 France.

Les activités Audits Techniques de 8.2 France ont représenté en 2024 un chiffre d'affaires de 1,84 M€. Orientées sur les actifs éoliens et solaires en France, elles consistent à vérifier le bon fonctionnement des composants et équipements permettant aux parcs éoliens et solaires d'opérer de façon optimale. Ces inspections techniques se font par le biais d'audits techniques à différents moments de la vie des installations, d'inspections de pales, d'analyses vibratoires ou de vidéo endoscopie.

Commentant cette opération, Adrien Bourdon Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a déclaré : « Centrées sur les actifs éoliens et solaires en France, les activités Audits Techniques de 8.2 France nécessitent, afin de poursuivre leur développement sur des marchés concurrentiels, une taille critique que DOLFINES ne pouvait leur donner au regard de ses priorités stratégiques. C'est pourquoi je suis heureux de voir l'équipe des Audits Techniques rejoindre le groupe SOCOTEC qui saura intégrer rapidement les savoir-faire de 8.2 France dans sa forte dynamique de développement.

Les ressources issues de cette cession permettront à DOLFINES de poursuivre activement son recentrage par l'acquisition de sociétés de services à forte valeur ajoutée dans les secteurs de l'éolien offshore ainsi que dans ceux de s métiers de l'Assistance Technique et du Conseil, une importance particulière étant donnée à l'International, qui constitue un de nos avantages compétitifs majeur. »

Stefan Savary, Directeur des Opérations de SOCOTEC Power Services, ajoute : « L'intégration de l'équipe Audits Techniques de 8.2 France s'aligne parfaitement avec la vision stratégique du pôle ENR de SOCOTEC Power Services, qui est d'étendre notre offre de services, de renforcer notre maillage territorial et d'atteindre rapidement une position de leadership dans les inspections d'ENR en France.

Avec cette acquisition, SOCOTEC Power Services pourra s'appuyer sur une équipe d'experts reconnus dans le domaine des audits techniques tant éolien que solaire, et sur les expertises de niches de 8.2 France telles que l'endoscopie ou l'inspection de pales, permettant de proposer plus de services à nos clients. »

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

A propos de SOCOTEC : www.socotec.fr

Le groupe SOCOTEC est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux en matière de Tests, d'Inspection et de Certification (TIC) dans la Construction, les Infrastructures, l'Environnement et l'Industrie avec un chiffre d'affaires annuel consolidé 2024 de 1,6 milliard d'euros. Présente dans 27 pays sur les cinq continents, l'entreprise veille à l'intégrité et à la performance des actifs et à la sécurité des personnes. SOCOTEC accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et se positionne auprès d'eux comme un partenaire durable. La filiale SOCOTEC Power Services est l'entité du groupe SOCOTEC dédiée aux énergies décarbonées, qui regroupe les équipes spécialistes du nucléaire et des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro, bioénergies).

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13– Mnémonique : ALDOL - DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

SOCOTEC Group : Gabrielle Mendes, Communications Director – gabrielle.mendes@socotec.com