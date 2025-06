DOLFINES (EX DIETSWELL) : Initiation de couverture

Montigny Le Bretonneux, le 4 juin 2025

DOLFINES annonce l'initiation de couverture de son titre

par CHAMPEIL SA

DOLFINES, entreprise de conseil en excellence opérationnelle, annonce aujourd'hui l'initiation de couverture de son titre par la société de Bourse Champeil.

Cette initiation de couverture s'inscrit dans la volonté de DOLFINES d'accroître sa visibilité sur les marchés financiers, notamment auprès d'investisseurs institutionnels.

L'analyse financière, réalisée dans le cadre d'un contrat de recherche sponsorisé avec la société de Bourse Champeil SA, est libre de diffusion.

Elle est disponible sur le site investisseurs de Dolfines www.dolfines.com/fr/investisseurs/ et le site de Champeil www.champeil.fr

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle. Notre mission est d'aider nos clients à créer des cultures de travail durables, sûres et rentables en les accompagnant sur les trois piliers de la gestion du risque que sont le capital humain, la gestion des actifs industriels et les systèmes de management opérationnels. Nos vingt-cinq années d'activité au service des grands opérateurs nationaux et internationaux, publics et privés, du secteur de toutes les énergies nous donnent une capacité de mobilité et de projection internationale uniques.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com