DOLFINES (EX DIETSWELL) : Date d'effectivité de la division du nominal

COMMUNIQUE DE PRESSE Montigny le Bretonneux, le 19 juillet 2021

Date d'effectivité de la division par deux du nominal de l'action et du doublement consécutif du nombre d'actions ordinaires

La division par deux du nominal de l'action DOLFINES accompagnée du doublement consécutif du nombre des actions ordinaires, annoncée initialement pour le 19 juillet, ne sera effective que dans quelques jours. Dès qu'elle aura communication de cette date d'effectivité, DOLFINES en informera le Marché par communiqué.

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

