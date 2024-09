DOLFINES (EX DIETSWELL) : date d'effectivité de la division du nominal

Montigny Le Bretonneux, le 17 septembre 2024

MODIFICATION DU NOMINAL DE L'ACTION

EFFECTIVE AU 19 SEPTEMBRE 2024

Suite à l'Assemblée générale extraordinaire de DOLFINES tenue le 16 septembre, Euronext indique, dans un avis émis le 17 septembre, que la date d'effectivité de la modification du nominal de l'action DOLFINES sur Euronext Growth Paris pour la porter de 0,01 euro à 0,00028 euro est fixée au 19 septembre 2024.

Calendrier indicatif des principales étapes de la restructuration financière :

16 septembre Assemblée générale décidant la réduction du capital et autorisant le regroupement d'actions



Conseil d'administration mettant en oeuvre le regroupement d'actions 19 septembre Effectivité de la division du nominal Du 7 octobre au 5 novembre Période de regroupement des actions Courant novembre Augmentation de capital réservée

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

