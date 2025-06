DOLFINES (EX DIETSWELL) : Closing SOCOTEC

Montigny Le Bretonneux, le 2 juin 2025

DOLFINES acte la cession à SOCOTEC Power Services

des activités Audits Techniques de 8.2 France

DOLFINES, expert en services à l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui la signature de la cession des activités Audits Techniques de 8.2 France à SOCOTEC Power Services. Celles-ci seront déconsolidées au 1 er juin 2025. DOLFINES avait annoncé le 31 mars dernier la signature d'une LOI entre les deux parties.

Centrées sur les actifs éoliens et solaires en France, les activités Audits Techniques de 8.2 France nécessitaient, afin de poursuivre leur développement sur des marchés concurrentiels, une taille critique que DOLFINES ne pouvait leur donner au regard de ses priorités stratégiques. En rejoignant SOCOTEC Power Services, spécialiste regroupant près de 400 collaborateurs experts des énergies décarbonées, elles bénéficieront de l'apport mutuel de synergies commerciales et d'un effet de complémentarité géographique.

Les ressources issues de cette cession permettront à DOLFINES de poursuivre activement son recentrage par l'acquisition de sociétés de services à forte valeur ajoutée dans les secteurs de l'éolien offshore ainsi que dans ceux des métiers de l'Assistance Technique et du Conseil, une importance particulière étant donnée à l'International, qui constitue un des axes stratégiques majeurs de DOLFINES.

-----------------------------------------------

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle. Notre mission est d'aider nos clients à créer des cultures de travail durables, sûres et rentables en les accompagnant sur les trois piliers de la gestion du risque que sont le capital humain, la gestion des actifs industriels et les systèmes de management opérationnels. Nos vingt-cinq années d'activité au service des grands opérateurs nationaux et internationaux, publics et privés, du secteur de toutes les énergies nous donnent une capacité de mobilité et de projection internationale uniques.

A propos de SOCOTEC : www.socotec.fr

Le groupe SOCOTEC est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux en matière de Tests, d'Inspection et de Certification (TIC) dans la Construction, les Infrastructures, l'Environnement et l'Industrie avec un chiffre d'affaires annuel consolidé 2024 de 1,6 milliard d'euros. Présent dans 27 pays, le groupe veille à l'intégrité et à la performance des actifs et à la sécurité des personnes. SOCOTEC accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et se positionne auprès d'eux comme un partenaire durable. La filiale SOCOTEC Power Services est l'entité du groupe SOCOTEC dédiée aux énergies décarbonées, qui regroupe les équipes spécialistes du nucléaire et des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro, bioénergies).

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13– Mnémonique : ALDOL - DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

SOCOTEC Group : Gabrielle Mendes, Chief Marketing and Communications Officer – gabrielle.mendes@socotec.com