DOLFINES (EX DIETSWELL) : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

Montigny Le Bretonneux, le 25 juillet 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER SEMESTRE 2025

DOLFINES, entreprise de conseil en excellence opérationnelle, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1 er semestre 2025.

La présentation du chiffre d'affaires semestriel du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes sociaux de DOLFINES SA, non revus par ses commissaires aux comptes, ainsi que de ceux de ses trois filiales opérationnelles actives, chacune détenue à 100% par DOLFINES SA.

Le tableau ci-dessous en propose une vision analytique. Les opérations inter-compagnies ont été éliminées et les données des activités Audit de 8.2 Advisory (ancien 8.2 France), cédées au 1er juin 2025, ne sont intégrées que sur les cinq premiers mois de l'exercice 2025.



En millions d'euros S1

2025

réel S1

2024

réel Var.

% S1

2025

réel S1

2024

retraité (2) Var.

%

DOLFINES SA

1,77

1,78

=

1,77

1,78

= Aegide International



8.2 Advisory & 8.2 Madrid 3 1,14



0,98 (1) 1,52



1,49 -25 %



-34 % 1,14



0,98 1,52



1,36 (2) -25 %



- 28 % DOLFINES Latam 0,30 0,09 ns 0,30 0,09 ns Total 4,19 4,88 -14 % 4,19 4,75 - 12 %

1 Activités Audit de 8.2 Advisory de janvier à mai 2025 uniquement

2 Hors activités Audit de 8.2 Advisory en juin 2024

3 Société mise en sommeil au 31 décembre 2024

Adrien Bourdon Feniou, Président de DOLFINES, a déclaré : « A périmètre comparable, tenant compte la cession des activités Audits de 8.2 Advisory au 1 er juin 2025 , l'activité du 1 er semestre 2025 s'établit en retrait de 12 % sur celle du 1 er semestre 2024. Ce repli est dû pour l'essentiel à l'allongement des délais de prises de décision des clients français impactant négativement l'activité QHSE d'Aegide International, ainsi qu'au report de projets dans certains pays d'Afrique de l'Ouest.

Cependant, l'activité commerciale au cours du 1 er semestre 2025 a été intense, comme en témoigne la signature de nombreux accords-cadre par la division d'Inspection et d'Audit de rigs de DOLFINES SA avec Petroleum Development Oman, Abu Dhabi National Oil Company et Sinopec au Koweit. Ces accords conclus en début d'exercice devraient commencer à générer du chiffre d'affaires au cours du second semestre.

En dehors de ces accords-cadre, DOLFINES SA dispose à fin juin de 1,2 M€ de commandes fermes et de 8,2 M€ d'offres en cours d'évaluation auprès de ses clients tous services confondus. Au 30 juin, la trésorerie brute du groupe s'établissait à 0,62 M€ pour une dette financière brute de 1,39 M€.

La rationalisation opérationnelle du groupe initiée en 2024 avec la création de Business Units par typologie de Service – regroupant l'ensemble des équipes de différentes entités exerçant le même métier – génère déjà des synergies organisationnelles et renforce la lisibilité de nos services auprès de nos clients. Elle accompagne la redéfinition de notre stratégie, désormais entièrement centrée sur la prestation de services. Fidèle à notre ancrage historique dans les services et forte de notre capacité unique à mobiliser nos équipes dans des environnements complexes à travers le monde, DOLFINES se concentre sur l'accompagnement de ses clients industriels, opérant dans la chaine de valeur des énergies, dans l'atteinte de leurs objectifs d'excellence opérationnelle. »

Au 1 er semestre 2025, le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités de DOLFINES s'est établi à 4,19 M€, en baisse de 14 % par rapport au 1 er semestre 2024. Hors activités Audits de 8.2 Advisory, cédées au 1 er juin 2025, le recul à périmètre comparable ressort à - 12 %.

DOLFINES SA

Le chiffre d'affaires de DOLFINES SA est resté stable d'un semestre sur l'autre à 1,77 M€.

L'activité dans le domaine de l'audit de rigs reste robuste en ce début d'année, les secteurs du pétrole et de la géothermie bénéficiant d'une activité de forage importante. Au cours du 1 er semestre, DOLFINES SA est intervenue auprès de 20 opérateurs différents dans 15 pays, principalement sur les zones Amérique Latine et MENA où elle dispose d'une présence par le biais de ses filiales et succursales.

L'activité dans le domaine éolien souffre actuellement d'un manque de visibilité induit par des politiques publiques fluctuantes. Plusieurs contrats sur des projets d'assistance technique dans le domaine du QA/QC arrivent à leur terme, ce qui devrait impacter le chiffre d'affaires de cette activité. La signature d'un contrat de coaching et de supervision HSE sur un projet de forage auprès d'un opérateur Espagnol d'envergure devrait en partie compenser cette perte de revenus. Le cross selling entre la compétence HSE et forage devrait être un levier de développement important à court et moyen terme pour DOLFINES.

DOLFINES SA dispose à date de près de 6,4 M€ d'offres en cours dont 3,5 M€ pour des contrats-cadre et de 0,5 M€ de commandes fermes (hors contrats-cadre signés au cours du 1 er semestre).

Aegide International

L'activité d'Aegide International est en recul de 25 % d'un semestre sur l'autre, une baisse liée principalement au report ou à l'annulation de projets d'audit et de formation pour le compte de grands donneurs d'ordre du secteur minier ayant des opérations en Afrique de l'Ouest et en Nouvelle Calédonie, deux zones ayant souffert d'instabilité politique au cours des derniers mois. Au risque géopolitique s'est ajouté un allongement dans le cycle de vente sur les prestations vendues en France. Pour autant, et hors activité d'audit MASE, la société est intervenue auprès de 25 clients industriels opérant dans 20 pays, principalement sur les zones Europe et Afrique.

Avec près de 750 K€ d'offres en cours et 600 K€ de commandes fermes, Aegide International constate une amélioration de son activité sur le second semestre.

8.2 Advisory

L'activité Audit de 8.2 Advisory au 1 er semestre 2025, cédée à au 1 er juin à SOCOTEC Power Services, n'entre plus dans le périmètre.

Pour marquer la nouvelle orientation suite à la cession de cette activité, la société opère désormais sous le nom de 8.2 Advisory, avec pour volonté de centrer ses efforts sur le développement des activités de conseil dans le domaine de la performance, du productible et des due diligences techniques dans l'éolien et le solaire. Les efforts portent notamment sur la constitution d'une équipe de data analysts, data scientists et de chefs de projets capables de mobiliser les données de nos clients pour améliorer les performances de leurs actifs. L'ambition est de mobiliser la puissance des LLM (Large Language Model) et de l'IA pour développer des outils permettant de démarquer nos services.

Au cours du 1 er semestre, la société est intervenue auprès de 24 clients en France, en Allemagne et en Suisse sur des prestations d'analyse SCADA, de due diligence techniques et de calcul d'extension de durée de vie. L'internationalisation de notre champ d'intervention reste, à moyen terme, le principal levier de développement pour 8.2 Advisory.

Avec près de 220 K€ d'offres en cours et 50K€ de commandes fermes, l'activité de conseil devrait se maintenir au cours du second semestre.

DOLFINES Latam

L'activité Brésilienne de l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 0,30 M€ au 1 er semestre 2025. Bien que restant relativement faible, elle est en hausse par rapport à l'année précédente. Cette activité a été caractérisée par la vente de prestations de conseil auprès de nos clients dans le domaine du forage, ainsi que la signature d'un premier projet dans le domaine éolien – une revue de performance auprès d'un développeur client de 8.2 Advisory en France. La filiale vise également le développement de nos prestations HSE, marché particulièrement attractif dans les domaines industriels qui nous intéressent.

DOLFINES Latam dispose à date de 825 K€ d'offres en cours et 30 K€ de commandes fermes.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle. Notre mission est d'aider nos clients à créer des cultures de travail durables, sûres et rentables en les accompagnant sur les trois piliers de la gestion du risque que sont le capital humain, la gestion des actifs industriels et les systèmes de management opérationnels. Nos vingt-cinq années d'activité au service des grands opérateurs nationaux et internationaux, publics et privés, du secteur de toutes les énergies nous donnent une capacité de mobilité et de projection internationale uniques.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.