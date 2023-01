DOLFINES (EX DIETSWELL) : Chiffre d'affaires 2022

Montigny Le Bretonneux, le 19 janvier 2023

CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2022

+ 62 % à 7,6 M€

Confirmation de l'apport de croissance des activités de 8.2 France

+18 % à périmètre constant

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2022, non audité.

Le chiffre d'affaires 2021 présente la contribution de 8.2 France sur les trois derniers mois de 2021, à partir de son intégration dans les comptes de DOLFINES, ainsi que sur les 12 mois de l'exercice 2021.



Millions d'euros, normes françaises

2022 2021

(8.2 France

sur 12 mois) Var.

% 2021

(8.2 France

sur 3 mois) Chiffre d'affaires groupe 7,62 6,47 18% 4,70 Dont activités O&G 4,36 3,62 20% 3,62 Dont activités Energies Renouvelables 3,13 2,29 37% 0,52 Dont Ingénierie et Technologies 0,13 0,56 ns 0,56

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 s'établit à 7, 6 M€. Il progresse de 62 % par rapport au chiffre d'affaires de 2021, qui était de 4,7 M€ et ne prenait en compte les activités de 8.2 France qu'à partir du 1 er octobre 2021.

En intégrant la totalité du chiffre d'affaires de 2,3 M€ réalisé par 8.2 France en 2021, la progression d'un exercice sur l'autre est de 18 %.

Energies conventionnelles (DOLFINES Oil & Gas Services) : +20 %

Le chiffre d'affaires des activités O&G s'établit à 4,4 M€, en hausse de 20 % d'un exercice sur l'autre.

Le chiffre d'affaires des activités d' Audit et d'Inspection a progressé de 17 % à 2,3 M€, porté par une reprise des investissements d'exploration. DOLFINES a ainsi tiré parti de son positionnement géographique dans des régions à forte activité telles que le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine, notamment le Brésil.

En Assistance Technique , le chiffre d'affaires a progressé de 25 % et s'établit à 2,0 M€. Les activités ont continué de bénéficier du redémarrage de certains contrats suspendus en 2020 pendant la pandémie.

Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité Ingénierie et Technologies s'est établi à 0,1 M€ (0,6 M€ en 2021). La priorité de cette activité, désormais donnée aux solutions de demain sur l'éolien offshore et la digitalisation, a trouvé sa récompense avec le succès du projet OHME, outil télescopique avec services associés pour la maintenance lourde in-situ d'éoliennes en mer posées et flottantes, les changements de pales ou d'éléments de nacelle.

Ce projet, lauréat en novembre dernier du CORIMER, donnera lieu à une aide financière de l'ADEME de 2,1 M€ (1,6 M€ sous forme de subventions et 0,5 M€ sous forme d'avances remboursables en cas de succès commercial).

Energies Renouvelables (DOLFINES On and Offshore Renewables Services) : +37 %

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, 8.2 France, portant l'activité de DOLFINES dans les services aux énergies renouvelables depuis le 1 er octobre 2021, a généré un chiffre d'affaires de 3,1 M€, en progression de 37 % par rapport au chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 2021.

Outre la croissance organique de l'activité historique d'expertise technique, l'augmentation du chiffre d'affaires d'un exercice sur l'autre reflète la croissance sensible de l'activité offshore avec l'intervention de 8.2 France sur le parc éolien de Banc de Guérande à Saint-Nazaire, inauguré le 23 novembre dernier.

Sur ce premier chantier éolien offshore français avec 80 éoliennes en mer piloté par EDF RE, 8.2 France a effectué l'inspection des composants principaux sur le quai et des nacelles pendant leur fabrication. Il a également accompagné le projet lors de la campagne d'installation en mer en suivi de montage et commissioning.

Par ailleurs, 8.2 France a débuté fin 2022 un important contrat d'inspection de 40 éoliennes du parc éolien de Khalladi, situé à 30 km de la ville de Tanger (Maroc). Mis en service en juin 2018, le parc de Khalladi génère une puissance installée totale de 120 MW. Les éoliennes sont installées sur des mâts de 80 mètres et équipées de rotors de 90 m de diamètre.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

