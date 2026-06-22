DOLFINES : DOLFINES - Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2026

Montigny Le Bretonneux, le 22 juin 2026

Assemblée générale mixte du 18 juin 2026

DOLFINES, entreprise de conseil en excellence opérationnelle, a tenu le 18 juin 2026, son Assemblée Générale Mixte au siège de la Société, sous la présidence d'Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES.

Toutes les résolutions ont été adoptées. En particulier, s'agissant de la gouvernance de la Société, l'Assemblée générale :

a réduit la durée du mandat des administrateurs de la Société de six années à quatre années ;

a constaté la fin des fonctions de Messieurs Jean-Claude Bourdon et Adrien Bourdon Feniou, dont les mandats étaient arrivés à expiration. Elle a également pris acte de la volonté de Monsieur Rudolph Hidalgo de se démettre de son mandat d'administrateur ;

a nommé en qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée de quatre années, Messieurs Adrien Bourdon-Feniou, Daniel Develay et Alfred Affoyon (voir notices infra).

Le détail des résultats des votes de l'ensemble des résolutions est disponible sur le site internet de la Société www.dolfines.com dans la rubrique Investisseurs / Informations financières.

Le Conseil d'administration, tenu dans la foulée de l'Assemble générale, a ensuite nommé Monsieur Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES SA. Il a également remercié chaleureusement Monsieur Jean-Claude Bourdon, fondateur de DOLFINES en 2000, pour l'ensemble de son parcours au service de la construction d'un acteur reconnu internationalement par l'ensemble des opérateurs du secteur O&G, ainsi que Monsieur Rudolph Hidalgo pour sa contribution importante à la réflexion stratégique suite à la restructuration financière de l'entreprise en 2024.

Adrien Bourdon-Feniou a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir au sein du Conseil d'administration de DOLFINES SA, Daniel Develay et Alfred Affoyon. Aussi bien leurs expériences internationales que leurs expertises dans les domaines de l'ingénierie, sur les problématiques de gouvernance et d'intégration des acquisitions bénéficieront à notre réflexion stratégique au moment où le modèle économique de DOLFINES doit s'orienter plus résolument vers la recherche d'une taille critique et d'une rentabilité davantage conforme à ses ambitions. »

Daniel Develay : Ingénieur de formation (CentraleSupelec 79), Daniel Develay a exercé des responsabilités techniques et managériales dans l'ingénierie des grandes infrastructures de l'énergie. Après la direction technique de projets de barrages et usines hydroélectriques dans de nombreux pays, il évolue vers la direction générale de sociétés d'ingénierie, dont Tractebel, filiale ingénierie du groupe ENGIE de 2014 à 2018. Il crée et dirige ensuite la Direction de l'Intégration du groupe ENGIE, pour faciliter les synergies avec les acquisitions du groupe. Depuis 2023, Daniel Develay est membre de comités stratégiques et conseiller au sein de la société Solutions CEO.

Alfred Affoyon : Alfred Affoyon possède plus de 25 ans d'expérience en audit, conseil et gouvernance financière. Après 20 années au sein de KPMG?, dont cinq ans en tant qu'Associé, il a poursuivi sa carrière chez Fast Retailing? en qualité de Directeur régional Audit interne & Conseil Europe. Depuis 2023, il est Associé-gérant de Narmer Conseil?, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des directions générales et financières en matière de gouvernance, de performance et de transformation des organisations.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13– Mnémonique : ALDOL - DOLFINES est éligible au PEA-PME

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.