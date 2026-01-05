DOLFINES : DOLFINES renforce son offre de formation en Asie-Pacifique grâce à un partenariat stratégique entre Aegide International et AsiaEdge

DOLFINES (FR001400SP13-ALDOL), société de conseil en excellence opérationnelle, annonce la signature par sa filiale Aegide International d'un partenariat stratégique avec AsiaEdge, un acteur reconnu dans la formation dans les industries énergétiques en Asie-Pacifique. Cet accord, en vigueur à compter du 1er décembre 2025 pour une période de 36 mois, vise à déployer des programmes de formation de haut niveau dans les domaines de l'HSE, du pétrole et du gaz, de l'éolien et de l'énergie solaire, en tirant parti de l'expertise complémentaire des deux organisations. Dans le cadre de ce partenariat, AsiaEdge sera responsable du marketing et du déploiement logistique des programmes de formation co-développés dans plus de 45 pays de la région Asie-Pacifique, notamment la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, les pays du Golfe (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, Oman) et l'Asie du Sud-Est. Aegide International apportera son expertise dans plusieurs domaines clés : • Formation en ingénierie et conception pédagogique : développement de contenus adaptés aux défis opérationnels locaux et aux normes internationales, • Expertise technique et sectorielle : HSE, Forage, Énergies renouvelables, • Accréditations et certifications reconnues : assurance qualité et reconnaissance internationale des programmes, • Soutien et coordination en gestion de projet : optimisation de l'expérience client de la conception à la prestation de la formation, • Innovation et approche de terrain : adaptation aux réalités opérationnelles locales et intégration de nouvelles technologies de formation. Pour les entreprises opérant dans le secteur de l'énergie, ce partenariat offre : • Accès à des formations techniques et HSE de haut niveau, • Programmes alignés sur les normes internationales et les exigences réglementaires locales, • Développement accéléré des compétences opérationnelles et de sécurité critiques, • Accès à des certifications reconnues et à des modules spécialisés, • Un parcours client simplifié et intégré grâce à une mise en œuvre coordonnée du programme. Ce partenariat est déjà opérationnel, avec des collaborations réussies sur des projets de formation couvrant des sujets tels que l'enquête sur les accidents, la gestion ATEX ou la création et l'animation d'un module sur les opérations, la maintenance et la surveillance de la performance de l'énergie éolienne. Adrien Bourdon-Feniou, président de DOLFINES, a déclaré : « Ce partenariat avec AsiaEdge reflète pleinement la stratégie d'Aegide International : soutenir les acteurs du secteur de l'énergie à l'échelle mondiale grâce à une formation à forte valeur ajoutée, étroitement connectée aux réalités opérationnelles locales. Nous mettons à leur disposition notre expertise en conseil, notre ingénierie pédagogique, nos 1 accréditations reconnues, ainsi que notre réseau international et notre approche sur le terrain, afin d'apporter des réponses concrètes aux défis des professionnels de la région Asie-Pacifique. » Malina Raman, directrice d'AsiaEdge, a déclaré : « La collaboration avec Aegide International renforce notre capacité à offrir à nos clients d'excellents programmes de formation conçus et dispensés par des experts de renommée internationale. Ce partenariat nous permet de combiner notre compréhension approfondie du marché énergétique asiatique avec les technologies de formation, l'expertise sectorielle et la capacité d'innovation d'Aegide International, afin de relever efficacement des défis critiques tels que la sécurité opérationnelle, le développement des compétences, la conformité réglementaire et l'amélioration des performances. » À propos de DOLFINES : www.dolfines.com Fondée en 2000, DOLFINES est une société de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendante en ingénierie et services pour l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux défis de la décarbonation du secteur de l'énergie et de la mise à profit de sa solide expertise, DOLFINES souhaite jouer un rôle clé dans cette transition énergétique en concevant et en fournissant des services et solutions innovants pour l'exploitation des sources d'énergie renouvelable terrestres et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est classée entreprise innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'ingénierie. À propos d'Asia Edge Pte Ltd : www.energyedge.net Asia Edge Pte Ltd, opérant sous la marque de formation EnergyEdge, est un fournisseur de premier plan de solutions de formation et de développement professionnel pour l'industrie énergétique mondiale. Fondée avec des racines profondes dans le pétrole et le gaz et étendue aux secteurs des services publics et des énergies renouvelables, l'entreprise propose un portefeuille complet de cours accrédités CPD couvrant les cours techniques, commerciaux et de transition énergétique émergente. Grâce à son corps professoral de classe mondiale composé de praticiens du secteur et à ses plateformes flexibles, incluant des formations virtuelles en présentiel, dirigées par un instructeur, et l'e-learning, EnergyEdge équipe les professionnels de compétences pratiques et d'informations à jour, adaptées aux besoins évolutifs des organisations énergétiques à travers le monde. Ses clients couvrent de grandes entreprises énergétiques nationales et internationales ainsi que des organisations associées à travers la Région Asie-Pacifique et au-delà, reflétant l'engagement de l'entreprise à développer la compétence et l'excellence du secteur. 