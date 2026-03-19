DOLFINES : DOLFINES annonce la création de Dolfines Gulf Consultancy et dresse un point de situation au Moyen-Orient

Montigny Le Bretonneux, le 19 mars 2026

DOLFINES annonce la création de Dolfines Gulf Consultancy

et dresse un point de situation au Moyen-Orient

DOLFINES (FR001400SP13-ALDOL), entreprise de conseil en excellence opérationnelle pour les industries à haut risque, annonce la création de Dolfines Gulf Consultancy, nouvelle dénomination de sa filiale aux Émirats Arabes Unis, et fait le point sur son exposition opérationnelle dans un contexte géopolitique régional incertain.

CRÉATION DE DOLFINES GULF CONSULTANCY

Dans le cadre du renforcement et de la structuration de son dispositif international, DOLFINES annonce la transformation de sa succursale Dolfines Abu Dhabi en filiale. Cette filiale est désormais enregistrée aux Emirats Arabes Unis sous sa nouvelle dénomination, Dolfines Gulf Consultancy LLC. Cette évolution traduit la volonté du Groupe de doter ses opérations régionales d'une identité juridique et commerciale pleinement adaptée aux exigences du marché du Golfe. La filialisation de son entité Émirati permettra également au Groupe de bénéficier du réseau des conventions fiscales signées par les Émirats Arabes Unis avec les pays dans lesquels il opère.

Dolfines Gulf Consultancy intervient dans les domaines de l'assistance technique, de l'inspection, du conseil en ingénierie et des services HSE à destination des opérateurs du secteur de l'énergie présents dans la région MENA. La filiale bénéficie de l'ensemble des accréditations, certifications et savoir-faire opérationnels du Groupe DOLFINES, ainsi que de son réseau de clients institutionnels incluant des opérateurs majeurs de la région.

Ce changement de dénomination ne modifie pas les engagements contractuels en cours ni l'équipe dirigeante locale. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de clarification et de valorisation des entités du Groupe à l'international, en cohérence avec le positionnement de ses autres filiales, Aegide International et 8.2 Advisory.

Adrien Bourdon-Feniou, Président de DOLFINES, déclare :

« La création de Dolfines Gulf Consultancy est une étape logique dans la structuration de notre présence aux Émirats, où nous sommes implantés depuis 2009. Cette nouvelle identité renforce notre crédibilité locale, simplifie notre lisibilité commerciale et nous permet d'aborder les prochaines étapes de notre développement dans la région avec un cadre juridique solide et adapté. »

POINT DE SITUATION — MOYEN-ORIENT

Face aux incertitudes géopolitiques actuelles dans la région du Golfe, le Groupe DOLFINES tient à préciser sa situation opérationnelle :

À ce jour, le Groupe n'a pas été impacté par la situation au Moyen-Orient dans ses installations et dans ses contrats en cours.

Si la situation devait perdurer, le Groupe anticiperait un ralentissement temporaire de l'activité sur le Golfe. Le Groupe considère par ailleurs qu'une reprise de l'activité dans la région, le moment venu, engendrera un surcroît de travail important, pour lequel DOLFINES se prépare d'ores et déjà.

Adrien Bourdon-Feniou, Président de DOLFINES

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.