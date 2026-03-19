Dolfines annonce la création de Dolfines Gulf Consultancy
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 18:17
La filialisation de son entité émirati permettra également à Dolfines de bénéficier du réseau des conventions fiscales signées par les Emirats arabes unis avec les pays dans lesquels il opère.
Dolfines Gulf Consultancy intervient dans les domaines de l'assistance technique, de l'inspection, du conseil en ingénierie et des services HSE à destination des opérateurs du secteur de l'énergie présents dans la région MENA.
La filiale bénéficie de l'ensemble des accréditations, certifications et savoir-faire opérationnels du groupe Dolfines, ainsi que de son réseau de clients institutionnels incluant des opérateurs majeurs de la région.
Ce changement de dénomination ne modifie pas les engagements contractuels en cours ni l'équipe dirigeante locale. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de clarification et de valorisation des entités du groupe à l'international, en cohérence avec le positionnement de ses autres filiales, Aegide International et 8.2 Advisory.
Point de situation au Moyen-Orient
En outre, face aux incertitudes géopolitiques actuelles dans la région du Golfe, le groupe Dolfines indique ne pas être impacté à ce jour par la situation au Moyen-Orient dans ses installations et dans ses contrats en cours.
Si la situation devait perdurer, le groupe anticiperait un ralentissement temporaire de l'activité sur le Golfe. Il considère par ailleurs qu'une reprise de l'activité dans la région, le moment venu, engendrera un surcroît de travail important, pour lequel Dolfines se prépare d'ores et déjà.
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