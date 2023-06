Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dolfines: Adrien Bourdon-Feniou nommé comme nouveau p.d.-g. information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 18:27









(CercleFinance.com) - Dolfines annonce ce soir qu'à la suite de l'AG ordinaire qui s'est tenue hier, la composition du conseil d'administration de la société a été 'profondément renouvelée'.



L'AG a ainsi ratifié la nomination d'Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général d'AEGIDE International (une société récemment acquise par Dolfines), comme administrateur de Dolfines.

Elle a également nommé Rudolph Hidalgo et Jean-François Carminati administrateurs de Dolfines.



A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, un Conseil d'administration s'est tenu. Il a pris acte de la démission de Jean-Claude Bourdon de son mandat de Président-Directeur général avant de nommer Adrien Bourdon-Feniou Président-Directeur général de Dolfines.



Après discussion approfondie du Conseil sur l'ensemble des aspects de la vie du groupe Dolfines, les administrateurs ont invité le nouveau Président-Directeur général à présenter un plan global au conseil avant la fin du second semestre 2023.





