DocuSign poursuit sa chute après le lancement du DocuGPT d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de la plateforme de signature virtuelle DocuSign DOCU.O chutent de 2,3 % à 70,45 $ le mercredi, s'ajoutant à une perte importante lors de la session précédente ** Les actions de DOCU ont chuté de 12 % mardi suite au lancement par OpenAI de DocuGPT

** L'analyste Brent Thill de Jefferies indique dans une note datée du mercredi que les actions ont chuté en raison des craintes de déplacement de l'IA, soulignant que DocuGPT peut analyser un contrat et en extraire les termes clés pour un examen plus approfondi par les employés du service financier d'OpenAI

** La fonction "semblait convaincante dans le cas d'utilisation spécifique d'OAI", dit M. Thill, mais il ajoute qu'une fonction similaire est disponible depuis plusieurs mois dans la suite IAM (Intelligent Agreement Management) de DOCU, qui comprend des informations sur les contrats alimentées par l'IA

** M. Thill affirme également que les produits IAM et CLM (Contract Lifecycle Management) de DOCU sont "plus attrayants pour la plupart des clients, qui ne construisent pas de fonctions sur mesure en interne, car ils fournissent une suite éprouvée et prête à l'emploi" pour les petites et moyennes entreprises

** Il maintient sa note d'achat sur DOCU et son prix de 105 $

** Sur les 23 analystes qui couvrent DOCU, 7 considèrent le titre comme "strong buy" ou "buy", les autres le considèrent comme "hold"; le PT médian est de 90,61$, selon les données de LSEG

** Avec la baisse du mercredi, le titre est en baisse de ~22% depuis le début de l'année