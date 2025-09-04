DocuSign en hausse après des prévisions de revenus trimestriels optimistes

4 septembre - ** Les actions de la plateforme de signature de documents virtuels DocuSign DOCU.O augmentent de 6,5 % à 81,18 $ après la cloche

** Pour le troisième trimestre, DOCU prévoit des revenus entre 804 et 808 millions de dollars, supérieurs aux estimations de 796,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 3,19 et 3,20 milliards de dollars, contre des estimations de 3,16 milliards de dollars

** DOCU annonce un chiffre d'affaires de 800,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de 780,2 millions de dollars

** Les facturations du deuxième trimestre s'élèvent à 818 millions de dollars, ce qui est également supérieur aux estimations de 763,5 millions de dollars

** DOCU a chuté de 15,2 % depuis le début de l'année