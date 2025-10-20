DocGo bondit grâce à l'accord conclu avec SteadyMD, qui permet d'étendre la télésanté à l'ensemble des États-Unis

20 octobre - ** Les actions de DocGo DCGO.O augmentent de 45 % à 1,73 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare avoir acquis la plateforme de soins virtuels SteadyMD , étendant ainsi ses services de télésanté à l'ensemble des 50 États américains

** L'accord réunit le réseau de santé mobile de DocGo et la plateforme de cliniciens virtuels de SteadyMD, qui dessert les entreprises de santé numérique, les laboratoires, les pharmacies et les employeurs

** Les cofondateurs de SteadyMD, le directeur général et le directeur de l'exploitation, rejoindront l'équipe dirigeante de DocGo après l'acquisition

** L'action a chuté de 71 % depuis le début de l'année