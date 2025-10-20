 Aller au contenu principal
DocGo bondit grâce à l'accord conclu avec SteadyMD, qui permet d'étendre la télésanté à l'ensemble des États-Unis
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 23:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de DocGo DCGO.O augmentent de 45 % à 1,73 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare avoir acquis la plateforme de soins virtuels SteadyMD , étendant ainsi ses services de télésanté à l'ensemble des 50 États américains

** L'accord réunit le réseau de santé mobile de DocGo et la plateforme de cliniciens virtuels de SteadyMD, qui dessert les entreprises de santé numérique, les laboratoires, les pharmacies et les employeurs

** Les cofondateurs de SteadyMD, le directeur général et le directeur de l'exploitation, rejoindront l'équipe dirigeante de DocGo après l'acquisition

** L'action a chuté de 71 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOCGO
1,2000 USD NASDAQ +3,45%
© 2025 Thomson Reuters.

