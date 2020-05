DNXCORP (ex DREAMNEX) : REPORT DE PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 4/05/2020

DNXCORP SE

COMMUNIQUE SUR REPORT DE PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Au vu des évènements liés à la crise sanitaire et compte tenu des mesures de confinement prises par le Gouvernement pour limiter la diffusion de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), certains travaux et documents du rapport annuel ont pris du retard et sont toujours en cours.

Ainsi, le Groupe DNXcorp annonce le décalage de la publication de son rapport financier annuel intégrant les rapports des Commissaires aux comptes, initialement prévue le 30 avril 2020, au plus tard le 15 mai 2020, et informera le marché de sa mise à disposition par voie de communiqué de presse.

Prochaine publication :

Chiffre d'Affaire et Résultats semestriels S1 2020

28 octobre 2020 après clôture

A propos de DNXcorp

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXcorp intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM... Cette expertise globale permet au Groupe de développer depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques tels que les divertissements ou les rencontres....

Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie une cinquantaine de collaborateurs. DNXcorp est coté en Bourse depuis 2019 sur Euronext Growth Paris.

Code MNEMO : ALDNX

CODE ISIN : FR0010436584

Site corporate : www.dnxcorp.com

Contact DNXcorp : corporate@dnxcorp.com + 352 27 00 28 00