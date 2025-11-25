 Aller au contenu principal
DNCA recrute deux gérants actions européennes
information fournie par AOF 25/11/2025 à 11:55

(AOF) - DNCA Finance a annoncé l'arrivée de deux nouveaux gérants actions européennes : Fabio di Giansante et Lorenzo Angelini. Ils ont pris leurs fonctions le 18 novembre dernier et s'installeront dans le nouveau bureau de DNCA Finance à Madrid, initiant ainsi la présence de DNCA en Espagne. "Fabio di Giansante et Lorenzo Angelini ont une solide expérience en gestion d'actifs, avec plus de 25 ans pour le premier et 15 ans pour le second," précise la filiale de Natixis Investment Managers.

Ils se sont rencontrés chez Pioneer en 2011, et ont travaillé ensemble pendant plus de 8 ans sur le fonds Amundi (Pioneer) Euroland Equities.

Leur approche combine une analyse fondamentale rigoureuse et une flexibilité tactique, s'inscrivant dans une stratégie de gestion " blend " qui allie croissance et valorisation.

