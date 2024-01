DNCA franchit le cap des 30 milliards d’euros en 2023

DNCA Investments a enregistré en 2023 une collecte nette de 420 millions d’euros, a annoncé son directeur général Eric Franc, à l’occasion de la réunion annuelle de la société de gestion du groupe Natixis Investment Managers qui se tenait le mardi 16 janvier. C’est moins qu’en 2022, où DNCA avait attiré 1,6 milliard d’euros. Mais cela reste une belle performance au cours d’une année compliquée.

Cela a notamment permis à DNCA de « franchir le cap des 30 milliards d’euros, après avoir beaucoup tourné autour », s’est réjoui Eric Franc. Les encours sont précisément ressortis à 31,2 milliards d’euros.

Eric Franc a souligné qu’en vingt-quatre ans d’existence, DNCA était devenue une société de gestion de plus en plus internationale. Ainsi, aujourd’hui, 4,7 milliards d’euros de ses encours sont gérés pour le compte de clients italiens. L’Espagne est son deuxième marché étranger, avec 1,2 milliard d’euros. La boutique est aussi présente aux Pays-Bas (900 millions d’euros), en Allemagne (400 millions), la Suisse (400 millions), le Japon (300 millions) et la Corée du Sud (35 millions d’euros).

Jean-Charles Mériaux reste à la barre

Pour cette année, DNCA va poursuivre son développement international et compte accélérer sur l’épargne retraite. Côté produits, la société de gestion prépare un fonds matières premières, DNCA Strategic Resources, qui couvrira les métaux rares et les métaux précieux et sera géré par Thomas Planell. La société aimerait aussi lancer un fonds multi-stratégies mondial d’ici à la fin de cette année. En revanche, elle ne pense pas sortir de fonds à échéance, préférant capitaliser sur son nouveau fonds Credit Conviction géré par Ismaël Lecanu et Jean-Marc Frelet, qui sont arrivés en 2023 en provenance d’Axa Investment Managers, et qui a déjà réuni 200 millions d’euros.

Côté marchés, François Collet, le directeur adjoint de la gestion de DNCA, s’est dit positif sur trois classes d’actifs : les obligations convertibles, les petites capitalisations et le cash , et légèrement positif sur le crédit, les émergents et les actions européennes. En revanche, il est plus réservé sur les actions américaines.

Enfin, Jean-Charles Mériaux a fait le point sur son fonds Eurose, qui a affiché une performance de 8,60% en 2023. Il a souligné que le fonds n’avait jamais été aussi peu investi en actions : 18% actuellement contre 35% il y a trois ans. Sur la question du nouveau label ISR, Jean-Charles Mériaux a indiqué : « on sera pragmatique dans la décision de prendre le label ou d’y renoncer et cela se fera en fonction des intérêts des actionnaires ». Enfin, questionné sur le sujet, Jean-Charles Mériaux a affirmé qu’il ne comptait pas prendre sa retraite. « Je serai encore parmi vous l’an prochain », a-t-il lancé.

