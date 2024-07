DNCA Finance recrute Gary Sultan en qualité de gérant sous mandat

L’équipe de gestion privée de DNCA Finance se renforce. Gary Sultan rejoint les deux gérants déjà en poste : Grégory Guionnet et Thomas Neel, en tant qu’analyste et gérant sous mandat sénior. Gary Sultan a débuté sa carrière en 2007 chez Ixis Private Capital Management en tant qu’analyste multigestion avant de se spécialiser sur le segment multigestion alternative comme gérant de fonds de hedge funds et responsable des investissements sur les stratégies actions. Huit ans plus tard, il intègre le département de gestion sous mandat personnalisée de Vega Investment Managers où il gérait des portefeuilles diversifiés et des FCP dédiés.

Créé en 2000, la gestion privée de DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers affichait des encours au 30 juin 2024 de plus de 700 millions d’euros. Son activité se concentre sur une offre de mandats de gestion logée au sein de différentes enveloppes (Comptes titres, contrats d’assurance vie, etc.). Ces mandats sont gérés en architecture ouverte, sur l’ensemble des classes d’actifs.

