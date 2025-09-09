DNCA Finance nomme François Collet au poste de directeur de la gestion

(AOF) - DNCA Finance a annoncé la nomination de François Collet au poste de directeur de la gestion (CIO), effective au 1er octobre 2025, en succession de Jean-Charles Mériaux. François Collet exerce la fonction de deputy CIO auprès de Jean-Charles Mériaux depuis 2023 et il anime depuis 2017 l’équipe de gestion en charge du fonds DNCA Invest Alpha Bonds, dont l’encours atteint 20 milliards d’euros.

La filiale de Natixis Investment Managers a par ailleurs annoncé la nomination de Géraldine Courtois Prévert en qualité de directrice des opérations (COO) à compter du 1er août 2025, en succession de Grégoire Scheiff. Elle était auparavant directrice financière de DNCA Finance depuis 2016.