DNCA Finance : Nicolas Coulon nommé gérant crédit au sein de l’équipe d’Eurose

(AOF) - DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, annonce l’arrivée de Nicolas Coulon, en qualité de gérant obligataire au sein de l’équipe en charge du fonds DNCA Invest Eurose. Aux côtés de Romain Grandis, il co-gère la poche obligataire du fonds et participe aux décisions d’allocation. Au sein d'Eurose, il mettra son expertise au service d'une gestion obligataire exigeante et opportuniste, en cohérence avec la philosophie du fonds.

Cette nomination s'inscrit dans la volonté de DNCA Finance de renforcer encore l'expertise et les ressources dédiées à Eurose, stratégie patrimoniale de la maison combinant gestion obligataire active et sélection rigoureuse d'actions européennes.

Fort de plus de 15 ans d'expérience sur les marchés obligataires, Nicolas Coulon dispose d'une expertise approfondie sur les dettes d'Etats et les obligations d'entreprises Investment Grade.

Il a débuté sa carrière chez Covéa Finance en 2011 puis a notamment exercé chez Dubly Transatlantique Gestion et OFI Invest AM, où il a géré des fonds ouverts et mandats dédiés pour une clientèle institutionnelle et privée. Spécialiste du crédit et des stratégies "Green Bonds", il a largement participé au développement de cette thématique chez OFI Invest.

Diplômé du Master II Gestion d'Actifs (222) de l'Université Paris Dauphine-PSL, Nicolas Coulon enseigne également la gestion obligataire à l'ESCP Business School (MSc International Wealth Management) depuis 2024.