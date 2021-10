DNCA abandonne son fonds actions d'Europe du Sud

(NEWSManagers.com) - L'affilié de Natixis Investment Managers, DNCA Investments, va fusionner son fonds South Europe Opportunities, investi majoritairement dans des actions sud-européennes, avec Value Europe, un autre compartiment de sa Sicav luxembourgeoise DNCA Invest. La fusion prendra effet au 29 octobre.

" Au 30 juin 2021, le fonds absorbé a environ 60 millions d'euros sous gestion et le fonds absorbant environ 881 millions d'euros sous gestion (...) La fusion augmentera les actifs sous gestion et offrira aux investisseurs un fonds proposant une approche d'investissement largement similaire et une zone d'investissement géographique plus étendue (Europe au lieu de Sud de l'Europe)" , indique un avis aux porteurs de parts consulté par NewsManagers.

La société de gestion indique que le fonds Value Europe ayant une zone d'investissement géographique plus étendue, un maximum de 10% du portefeuille du fonds South Europe Opportunities devra " en principe" être vendu avant la fusion. Autre élément à prendre en compte, le fonds South Europe Opportunities intégrait des critères de gestion extra-financière (ESG) et était classifié Article 8 selon le règlement SFDR, ce qui n'est pas le cas de Value Europe, actuellement classé Article 6, c'est-à-dire ne faisant pas la promotion de caractéristiques durables.