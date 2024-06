DNB Asset Management renforce sa stratégie de développement en Europe

(AOF) - DNB Asset Management, filiale exclusive du groupe DNB, poursuit son développement avec des structures de gestion simplifiées, une équipe de vente élargie sur les marchés locaux et de nouvelles stratégies. "L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, ainsi que la France et l'axe ibérique forment un noyau stratégique en Europe. Afin de nous rapprocher de nos clients sur les marchés en expansion que sont la Suisse et l'Espagne, nous renforçons ces équipes", précise un communiqué de presse.

"Nous constatons une demande croissante pour des solutions d'investissement thématiques et nordiques, et nous structurons l'organisation afin d'offrir notre sélection de fonds à un marché plus large", explique Amra Koluder, responsable des clients internationaux et de la distribution.

Une équipe de gestion est mise en place pour les activités internationales avec Anne Fauchet, le Dr Malte Kirchner et Mikko Ripatti, sous la direction d'Amra Koluder.

Mike Judith, anciennement managing director, a décidé de quitter l'entreprise après 14 ans d'activité pour se consacrer à de nouvelles tâches et relever de nouveaux défis.