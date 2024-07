DNB Asset Management lance un fonds biotech

(AOF) - DNB Asset Management a annoncé le lancement d’un fonds biotech en France, au Portugal, en Espagne ainsi qu'en Allemagne, Autriche et en Suisse : DNB Fund-Biotechnology. La stratégie a été lancée via le fonds de droit norvégien, DNB Bioteknologi, par le gestionnaire d’actifs en Norvège en mai 2020, et elle est dorénavant également disponible pour les clients internationaux.

Le fonds investit principalement dans la biotechnologie, les diagnostics, les produits pharmaceutiques et leurs productions, les médicaments biologiques, dont la thérapie génique, ainsi que d'autres entreprises liées à la santé.

" Géographiquement, le compartiment est très flexible et promeut, entre autres, les aspects environnementaux et sociaux, et les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés poursuivent une gouvernance d'entreprise responsable conformément à l'article 8 de la SFDR ", précise DNB AM.

Il sera géré par Benedicte Bakke et Rune Sand-Holm, ainsi que par l'analyste Anesa Mulabecirovic Sahnoun: cette équipe gère également le fonds DNB Fund HealthCare.