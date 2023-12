DNB AM nomme Jessy Coadou Sales Manager pour l’Europe francophone

Si le scandinave DNB Asset Management cherche toujours le remplaçant de Marta Oudot pour son bureau parisien , le gestionnaire n’en oublie pas pour autant sa stratégie face au marché européen francophone. Mike Judith, responsable des ventes internationales et managing director du bureau luxembourgeois, annonce la nomination de Jessy Coadou en qualité de responsable des ventes ( Sales Manager) pour l’Europe francophone. Entré chez DNB AM en 2021, il était jusqu’à présent Client Service Manager pour l’ensemble de l’Europe. Désormais chargé d’accélérer le développement de la société de gestion dans la région, il a pour mission de renforcer sa présence auprès des investisseurs et des distributeurs locaux.

Jessy Coadou a officié dans différentes fonctions au sein d’équipes marketing , service client et sales , notamment chez Tocqueville Finance et Fidelity International, en France et au Luxembourg.

DNB AM, détenue en totalité par DNB ASA, la première institution financière norvégienne, est l’un des principaux asset managers nordiques. La société gère environ 80 milliards d’euros pour une clientèle privée et institutionnelle.

