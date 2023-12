DNB AM maintient une stratégie équilibrée sur les actions

(AOF) - "Nous sommes en présence d’un marché action particulièrement concentré, ce qui est un signe inquiétant", introduit Knut Hellandsvik, responsable de la gestion actions chez DNB Asset Management. Les Etats-Unis n’ont pas connu un marché aussi concentré depuis les années 1970 et la capitalisation boursière des "sept magnifiques" (Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Tesla, Nvidia et Amazon) représente désormais 28% du S&P 500. La capitalisation combinée de ces actions a augmenté de plus de 100% cette année alors que le S&P 500 équipondérée n’a progressé que de 6% sur la même période.

"En fait, plus de 40% des actions de l'indice S&P 1500 sont en baisse depuis le début de l'année", fait remarquer le gérant.

Pour autant, DNB Asset Management ne souscrit pas au scénario selon lequel le prochain cycle de hausse du marché boursier sera mené par les valeurs à la traîne, telles que les petites capitalisations, les marchés émergents et la Chine, les banques et les actions de type "Value".

Le scénario à la "Boucle d'or" intégré par le marché est irréaliste

Le gestionnaire d'actifs observe les vents contraires suivants pour les marchés actions en 2024 : ralentissement économique ; disparition de l'excédent d'épargne ; Diminution de la liquidité et affaiblissement des marchés du crédit ; pression sur les marges ; taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps ; courbe des taux inversés et valorisation.

Dans ce contexte, Knut Hellandsvik reste prudent pour 2024 et juge irréaliste le scénario à la "Boucle d'or" intégré par le marché. Il maintient une stratégie équilibrée combinant la recherche de valeurs de croissance premium avec des poches de stratégie value : énergie, et certaines valeurs financières et technologiques.

Au sein de la catégorie des valeurs de croissance premium, DNB AM surpondère la santé, les soins personnels et les produits de luxe, secteurs dans lesquels il détient des valeurs bénéficiant de solides moteurs de croissance structurelle et qui ne sont pas correctement évaluées par le marché, selon lui, aux cours actuels. Au niveau géographique, il préfère l'Europe et le Japon aux Etats-Unis au vu des niveaux de valorisation.