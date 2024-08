DNB AM : "les actions nordiques offrent les rendements moyens les plus élevés d'Europe"

(AOF) - "Les actions nordiques offrent les rendements moyens les plus élevés d'Europe", affirment Oyvind Fjell et Andreas Bertheussen, gérants chez DNB Asset Management. Selon eux "la reprise du revenu disponible réel et du PIB sera nettement plus forte dans la région nordique lorsque le cycle de baisse des taux d'intérêt prendra de l'ampleur". "La valorisation de la région est proche de sa moyenne historique, ce qui devrait constituer un point d'entrée favorable à la surperformance relative attendue dans les années à venir", ajoutent les deux gérants.

"En ce qui concerne les entreprises individuelles intéressantes, le secteur pharmaceutique se distingue", affirment les gérants. Le marché des injections amaigrissantes pourrait atteindre un chiffre d'affaires mondial de 130 à 140 milliards de dollars.

Zealand Pharma, notamment, pourrait devenir un mini-Novo Nordisk : cette société danoise qui se spécialise dans les maladies gastro-intestinales et métaboliques (liées à l'alimentation et au poids) "a commencé à développer des alternatives aux désormais célèbres Ozempic, Wegovy et Mounjaro".

"La tendance à délocaliser autant que possible les chaînes de création de valeur dans sa propre région offre également de bonnes opportunités d'investissement car de plus en plus de composants sont considérés comme stratégiques et sont produits sur des marchés voisins", expliquent les deux gérants.

Les fabricants de composants électroniques scandinaves comme le Norvégien Kitron ASA ou le Suédois Note AB devraient notamment en profiter.