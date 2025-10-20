 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 171,09
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DNB AM lance un fonds Ucits multi-stratégies
information fournie par Agefi Asset Management  20/10/2025 à 08:00

DNB Asset Management, filiale de la banque norvégienne DNB, a annoncé le lancement de DNB Fund – Stable Alpha pour les marchés français, allemands et suisses. Ce fonds se veut conforme à la réglementation Ucits et adopte une stratégie absolute return .

Créé en 2020 sous le nom de DNB Fund – Multi Asset, le fonds a évolué en 2022 avec une stratégie alpha avant de terminer sa réorientation en 2025 avec cette approche alpha multi-stratégies. DNB AM se focalise désormais sur un objectif de rendements stables et indépendants des marchés avec cette nouvelle formule pour le fonds : «Nos clients recherchent avant tout de la stabilité, indépendamment des tendances de marché» , explique dans un communiqué Amra Koluder, responsable de la clientèle et de la distribution internationales chez DNB Asset Management.

Une stratégie tournée vers une approche alpha

Avec la combinaison de douze expertises internes, le fonds piloté par Kim Stefan Anderson et Daniel Berg s’appuie sur un portefeuille majoritairement basé sur une stratégie alpha (75% à 85%). Les rendements non-corrélés à la volatilité des marchés s’appuient sur des approches actions long/short neutres au marché sur les actions norvégiennes, les valeurs financières mondiales, les secteurs technologiques, médias et télécoms, ainsi que les énergies renouvelables.

Pour la partie beta ( suivi de marché), le fonds se repose sur une sélection d’obligations d’entreprises norvégiennes notées Investment Grade ainsi que sur les obligations d’Etat américaines et européennes avec des maturités moyennes et longues.

Avec quinze mois consécutifs de performance positive, le fonds affiche une progression de 2,91% depuis le début de l’année. L’objectif de DNB AM est de se rapprocher d’une hausse annuelle de 4% avec une volatilité cible comprise entre 3 et 5%. Cette ambition se fonde sur la volonté d’être plus attractif que le rendement du Bund allemand à trois mois (près de 1,5%).

Au 30 septembre dernier, le fonds gérait un encours de 79,73 millions d’euros. De son côté, DNB Asset Management possède environ 95 milliards d’euros sous gestion.

Bastien Boname

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des touristes font la queue au musée du Louvres, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Vol des bijoux du Louvre: la traque est lancée, le musée reste fermé lundi
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:34 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank