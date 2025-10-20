DNB AM lance un fonds Ucits multi-stratégies

DNB Asset Management, filiale de la banque norvégienne DNB, a annoncé le lancement de DNB Fund – Stable Alpha pour les marchés français, allemands et suisses. Ce fonds se veut conforme à la réglementation Ucits et adopte une stratégie absolute return .

Créé en 2020 sous le nom de DNB Fund – Multi Asset, le fonds a évolué en 2022 avec une stratégie alpha avant de terminer sa réorientation en 2025 avec cette approche alpha multi-stratégies. DNB AM se focalise désormais sur un objectif de rendements stables et indépendants des marchés avec cette nouvelle formule pour le fonds : «Nos clients recherchent avant tout de la stabilité, indépendamment des tendances de marché» , explique dans un communiqué Amra Koluder, responsable de la clientèle et de la distribution internationales chez DNB Asset Management.

Une stratégie tournée vers une approche alpha

Avec la combinaison de douze expertises internes, le fonds piloté par Kim Stefan Anderson et Daniel Berg s’appuie sur un portefeuille majoritairement basé sur une stratégie alpha (75% à 85%). Les rendements non-corrélés à la volatilité des marchés s’appuient sur des approches actions long/short neutres au marché sur les actions norvégiennes, les valeurs financières mondiales, les secteurs technologiques, médias et télécoms, ainsi que les énergies renouvelables.

Pour la partie beta ( suivi de marché), le fonds se repose sur une sélection d’obligations d’entreprises norvégiennes notées Investment Grade ainsi que sur les obligations d’Etat américaines et européennes avec des maturités moyennes et longues.

Avec quinze mois consécutifs de performance positive, le fonds affiche une progression de 2,91% depuis le début de l’année. L’objectif de DNB AM est de se rapprocher d’une hausse annuelle de 4% avec une volatilité cible comprise entre 3 et 5%. Cette ambition se fonde sur la volonté d’être plus attractif que le rendement du Bund allemand à trois mois (près de 1,5%).

Au 30 septembre dernier, le fonds gérait un encours de 79,73 millions d’euros. De son côté, DNB Asset Management possède environ 95 milliards d’euros sous gestion.

Bastien Boname