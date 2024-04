DNB AM : "jamais autant d'argent n'a été investi dans les énergies propres"

(AOF) - "Les défis liés à la transition énergétique ne sont pas négligeables pour les entreprises en raison des taux d'intérêt élevés, des changements réglementaires et de la volatilité des coûts des intrants qui ont tendance à baisser rapidement. Cependant, les perspectives de croissance à long terme dans un marché à croissance rapide sont intactes alors que jamais autant d'argent n'a été investi dans les énergies propres", explique Christian Rom, gestionnaire du fonds DNB Fund Renewable Energy chez DNB Asset Management.

"Les turbulences de la transition énergétique sont donc conjoncturelles : les périodes de surinvestissement succèdent aux périodes de sous-investissement. Ces cycles oscillent toutefois autour d'une tendance croissante, à mesure que la transition énergétique progresse et que l'impact négatif des États qui n'atteignent pas les objectifs environnementaux mondiaux augmente les coûts et la perte de productivité mondiale due à l'accélération du changement climatique", poursuit Christian Rom.

Cela est également confirmé par le fait que les investissements dans les énergies propres ont atteint un nouveau record l'année dernière, dépassant largement ceux dans les combustibles fossiles.

"La valorisation relative du secteur est très attractive compte tenu du climat plutôt négatif. Actuellement, nous sommes dans une phase de réinitialisation du secteur depuis plus de trois ans. Cette baisse dure déjà depuis un certain temps et a considérablement affecté la performance relative par rapport, par exemple, à la bulle technologique de 2002", précise le gestionnaire du fonds.

Même si la dynamique et le sentiment sont actuellement encore faibles, ce qui se reflète dans la faible valorisation relative, les fondamentaux et l'accès aux capitaux étrangers se présentent de manière beaucoup plus positive. Ce qui sera certainement décisif pour les investisseurs en 2024, c'est de garder à l'esprit, outre la croissance du chiffre d'affaires, l'augmentation des bénéfices et la création de valeur. Cela signifie que les entreprises doivent disposer d'avantages concurrentiels clairs.