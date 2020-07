DMS : Solide progression de +7% de l'activité au 2ème trimestre 2020 dans le contexte de pandémie de coronavirus - Croissance de +11% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020, portée par la division DMS Imaging (+13%)

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2020.

Données consolidées non auditées en M€ Normes IFRS 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 7,6 6,6 +17% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 8,0 7,5 +7% Chiffre d'affaires 1er semestre 15,6 14,1 +11%

Au 2ème trimestre de l'exercice 2020, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 M€, en croissance de +7%.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 15,6 M€, en solide progression de +11% en dépit d'un contexte de marché perturbé depuis mi-mars par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et ses conséquences.

Jean-Paul Ansel, Président - Directeur général de DMS Group, déclare :

« Comme la quasi-totalité des sociétés, DMS Group n'a pas été épargné depuis mi-mars par les conséquences de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Les mesures de confinement qui ont touché de nombreux pays et la priorité donnée par les hôpitaux et cliniques au traitement des patients et à la gestion de la crise médicale ont naturellement ralenti nos cycles commerciaux.

Malgré cela, grâce à notre mix produits et géographique et aux efforts de tous les collaborateurs du groupe, que je tiens à saluer, nous sommes parvenus à réaliser un chiffre d'affaires en croissance au 2ème trimestre. Au final, sur l'ensemble du 1er semestre, nous réalisons une progression semestrielle solide de +11% qui témoigne de la résilience du groupe dans un environnement mondial difficile. »

Commentaires par activités

La division DMS Imaging a enregistré une activité solide au 1er semestre 2020, à 15,4 M€ en croissance de +13%.

En Radiologie, la croissance s'est élevée à +19%, portée par les ventes directes à l'export et le bon développement des accords commerciaux internationaux. Au cours de la période, le groupe n'a pas enregistré d'annulations significatives de commandes, mais seulement des décalages de livraisons à la demande des clients.

En France, alors que l'activité a été ralentie au 2ème trimestre, le groupe a été en mesure de répondre à une demande urgente de l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) et de livrer en avril et mai des systèmes numériques d'imagerie d'urgence de radiographie thoracique et pulmonaire pour plusieurs hôpitaux.

L'activité d'ostéodensitométrie, qui ne concerne pas du matériel de première nécessité médicale, a été en revanche davantage pénalisée par la crise du Covid-19 au 2ème trimestre, avec un chiffre d'affaires qui s'inscrit en repli de

-24% à l'issue du 1er semestre. La dynamique commerciale demeure impactée par le contexte sanitaire qui continue de toucher de nombreux pays, ralentissant les commandes de nombreux distributeurs ou empêchant même la livraison de matériel dans certains pays.

Le chiffre d'affaires de DMS Biotech, constitué essentiellement des ventes des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux), a enregistré un recul de -37% sur le 1er semestre, pénalisé depuis mi-mars par l'arrêt de l'activité des chirurgiens plasticiens consécutif aux mesures sanitaires et de confinement. Par ailleurs, la finalisation du rapport de l'essai clinique pilote sur l'utilisation des cellules du tissu adipeux dans le traitement de l'arthrose, retardée du fait de la mobilisation du médecin espagnol responsable de l'étude sur la pandémie, devrait finalement être achevée d'ici la fin du mois de juillet 2020, sauf nouvelle urgence sanitaire.

L'activité de la division DMS Wellness demeure non significative au 1er semestre 2020, en raison de la situation sanitaire.

Point de situation

Depuis le mois de mai et la mise en œuvre du déconfinement, l'organisation opérationnelle du groupe s'est progressivement normalisée, avec un retour à des capacités industrielles de production quasi normales depuis peu.

La construction de la future unité industrielle de production et d'assemblage à Gallargues le Montueux (région Occitanie) a repris après une interruption mi-mars. La livraison de l'usine et le déménagement de l'ensemble des collaborateurs sont désormais prévus courant octobre 2020.

La division DMS Biotech continue d'étudier la possibilité de résoudre la problématique majeure du syndrome de détresse respiratoire aiguë, pathologie à composante inflammatoire qui affecte les patients sévèrement atteints du Covid-19, par l'utilisation de cytokines anti-inflammatoires sécrétées par les cellules souches autologues d'origine adipeuse.

Agenda financier 2020

Date Evènement 30 septembre 2020 Publication des résultats semestriels 2020 20 octobre 2020 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 20 janvier 2021 Publication du chiffre d'affaires annuel 2020

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Vivien FERRAN

Relations Presse

01 53 67 36 34