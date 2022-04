DMS : Résultats annuels 2021

Mise en œuvre de la nouvelle organisation effective au 1 er janvier 2022

Croissance dynamique de 16% de l'activité en 2021

Progression de +1,9 M€ de l'EBITDA

Marge d'EBITDA record de 5,1%, dont 6,8% pour la division DMS Imaging

Le Conseil d'administration de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth à Paris - FR0012202497 - ALDMS) a arrêté le 29 avril 20221 les comptes annuels 2021. Les données chiffrées mentionnées dans le présent communiqué de presse sont issues des comptes annuels consolidés audités par les commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel 2021 est disponible sur le site internet de la société, www.dms.com , dans l'Espace actionnaires.

Une nouvelle organisation effective depuis le 1 er janvier 2022

Cession de la division DMS Wellness : afin de se concentrer sur ses deux activités principales, DMS Imaging et DMS Biotech, DMS Group a opéré, début 2022, la cession de sa division DMS Wellness, dédiée au secteur de la santé et du bien-être. Cette division a été reclassée en « activité destinée à être cédée » dans les comptes de l'exercice 2021.

Apport de la division DMS Imaging à Asit Biotech : en janvier 2022, DMS Group a finalisé l'opération d'apport de sa division imagerie médicale à ASIT Biotech, société cotée sur Euronext à Bruxelles et Paris. Dans le cadre de cette transaction, la société Asit Biotech SA a changé de nom pour devenir DMS Imaging SA (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM).

Renforcement de la division DMS Biotech : constituée d'Hybrigenics (Euronext Growth Paris -FR0004153930 - ALHYG) et de sa filiale, DMS Biotech porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. En juin 2021, DMS Biotech a acquis une participation de 33,3% au capital d'Inoviem Scientific, société spécialisée dans l'identification du mode d'action de composés thérapeutiques. A terme, DMS Group devrait détenir jusqu'à 46,6% de la société à l'horizon 2023-2024, à travers l'exercice de bons de souscription d'actions.

En novembre 2021, Inoviem Scientific a pris le contrôle de la société B Cell Design, et sa filiale Arkab, afin d'accélérer de manière significative le développement clinique des composés thérapeutiques pour le traitement des patients, en luttant notamment contre les cancers et les maladies inflammatoires chroniques.

DMS Group, qui détient 88,33% du capital de la société DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM) et 44,75% du capital d'Hybrigenics SA à fin 2021, poursuit l'ambition de renforcer ses deux pôles ainsi constitués en fonction d'opportunités éventuelles qui se présenteraient.

Cette stratégie vise à faire de DMS Imaging un groupe d'imagerie médicale européen indépendant, acteur de la consolidation du marché et partenaire de premier plan des plus grandes medtechs internationales, et de DMS Biotech , un groupe de recherche et de développement capable de contribuer à l'émergence de biothérapies dédiées à la médecine personnalisée.

Activité 2021 : croissance dynamique de 16%, portée par les activités d'imagerie

A l'issue de l'exercice 2021, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 37,0 M€, en croissance organique de 16% par rapport à 2020 (32,1 M€).

Le tableau ci-après détaille la contribution des différentes divisions au chiffre d'affaires et à la performance opérationnelle (EBITDA) :

Données consolidées en M€ - Normes IFRS DMS Imaging DMS Biotech DMS Holding DMS Group 2020 1 2021 2020 1 2021 2020 1 2021 2020 1 2021 Chiffre d'affaires 31,5 36,3 0,6 0,7 - - 32,1 37,0 EBITDA 2 1,3 2,5 -0,4 0,4 -0,9 -1,0 -0,0 1,9 Marge d'EBITDA 2 4,2% 6,8% n.a. 52,0% n.a. n.a. n.a. 5,1%

1 Le compte de résultat 2020 a été ajusté afin de reclasser en résultat des activités abandonnées les produits et charges liés à l'activité Wellness cédée en janvier 2022.

2 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

EBITDA record de 2,5 M€ pour la division DMS Imaging, soit 6,8% de marge d'EBITDA

Les ventes de la division DMS Imaging ont été dynamiques tout au long de l'exercice, totalisant un chiffre d'affaires de 36,2 M€ en 2021, en progression soutenue de 15%. L'activité Radiologie a accéléré sa croissance en 2021 (+16%), portée par la bonne dynamique des accords commerciaux en Europe, l'importante livraison de tables de radiologie dans le cadre d'un appel d'offres de la Banque mondiale et les premières livraisons, au 2 nd semestre 2021, des tables de radiologie Platinum DRF Adam aux Etats-Unis dans le cadre du partenariat commercial avec Fujifilm Medical Systems U.S.A. En ostéodensitométrie, l'activité s'est accélérée en fin d'exercice, portée par l'export et la montée en puissance du contrat avec Fujifilm. Le rapatriement de l'ensemble de la production des systèmes d'ostéodensitométrie au sein de sa nouvelle unité de production et d'assemblage va constituer un vecteur important d'efficacité opérationnelle et un gain de marge pour cette activité dès 2022.

L'EBITDA de la division DMS Imaging s'est établi à 2,5 M€ en 2021, quasiment doublé par rapport à l'exercice 2020 (1,3 M€). La marge d'EBITDA est ainsi passée de 4,2% en 2020 à 6,8% en 2021.

Cette forte amélioration de la rentabilité opérationnelle est le fruit (i) de la progression soutenue de l'activité (+4,8 M€ soit +15% de croissance), (ii) de l'augmentation du taux de marge commerciale sous l'effet d'un mix-activités favorable et des ventes de la solution d'imagerie Adam en radiologie et (iii) de charges fixes stables malgré la hausse de l'activité sous l'effet du plan de rationalisation des coûts mis en place début 2021.

0,4 M€ d'EBITDA pour la division DMS Biotech

Le chiffre d'affaires de la division DMS Biotech s'est établi à 0,7 M€ en 2021, principalement constitué des ventes de dispositifs Adip'sculpt, en progression par rapport à 2020 (0,6 M€).

La division DMS Biotech a enregistré un EBITDA de 0,4 M€ sur l'exercice. Alors que l'activité est demeurée encore très ralentie en 2021 par les conséquences de la pandémie, l'amélioration de l'EBITDA s'explique par la hausse du CIR (crédit d'impôt recherche).

La division DMS Wellness a enregistré un chiffre d'affaires de 0,2 M€ en 2021, en progression annuelle de 61%. Cédée le 12 janvier 2022, la division DMS Wellness a été reclassée au bilan et compte de résultat en « activité destinée à être cédée » et n'a donc pas contribué à l'EBITDA au titre de l'exercice 2021.

Résultats annuels 2021 consolidés de DMS Group

Données consolidées en M€ - Normes IFRS 2020 1 2021 Chiffre d'affaires 32,1 37,0 EBITDA 2 -0,0 1,9 Marge d'EBITDA 2 n.a. 5,1% Résultat opérationnel courant -2,4 -0,8 Autres produits et charges opérationnels -1,0 -2,8 Résultat opérationnel -3,4 -3,6 Résultat net part du groupe -5,5 -3,9

1 Le compte de résultat 2020 a été ajusté afin de reclasser en résultat des activités abandonnées les produits et charges liés à l'activité Wellness cédée en janvier 2022.

2 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

Après prise en compte des charges de holding de l'ordre de 1 M€ constituées principalement des frais de personnel et des coûts liés à la cotation en Bourse, DMS Group a enregistré un EBITDA de 1,9 M€, en nette progression de +1,9 M€ par rapport à 2020 (-0,0 M€), représentant une marge d'EBITDA de 5,1%.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en augmentation du fait des amortissements des nouveaux projets de R&D et du nouveau bâtiment de Gallargues-le-Montueux, le résultat opérationnel courant s'établit à -0,8 M€, en amélioration de +1,6 M€ d'un exercice à l'autre.

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à -2,8 M€, constitués des frais et honoraires liés à l'acquisition d'Asit biotech en 2021 et de dépréciations d'immobilisation liées à l'arrêt d'un projet de R&D sur la filiale Stemcis au sein du pôle DMS Biotech.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,4 M€ (vs. -0,9 M€ un an plus tôt), le résultat net part du groupe 2021 ressort à -3,9 M€, en amélioration de +1,4 M€ par rapport à l'exercice précédent.

Situation bilancielle au 31 décembre 2021 : 4,2 M€ de trésorerie disponible

Données consolidées en M€ - Normes IFRS 31/12

2020 1 31/12

2021 Données consolidées en K€ - Normes IFRS 31/12

2020 1 31/12

2021 Actifs non courants 16,1 17,7 Capitaux propres 17,2 20,4 Droits d'utilisation (IFRS 16) 5,3 5,3 Passifs financiers 8,9 10,4 Stocks 12,9 11,9 Passifs locatifs (IFRS 16) 6,0 5,5 Clients 6,5 6,8 Fournisseurs et autres dettes 13,4 15,1 Autres actifs 3,2 5,2 Autres passifs 0,3 1,6 Trésorerie 1,7 4,2 Total Actif 45,8 53,0 Total Passif 45,8 53,0

1 Le bilan au 31 décembre 2020 a été ajusté de manière à intégrer les impacts de la recommandation de l'IFRIC relative au traitement des indemnités de fin de carrière (impact : +114 K€).

A l'issue de l'exercice 2021, la trésorerie disponible a été portée à 4,2 M€, contre 1,7 M€ à fin 2020. Elle intègre entre autres le produit de cession des titres Hybrigenics, pour un montant de +3,5 M€, et le décaissement de

-3,3 M€ lié à la prise de participation et à la souscription de BSA Air (bons de souscription en actions) par DMS Group, à travers sa filiale Hybrigenics, dans Inoviem Scientific, société de biotechnologie française ( lire le communiqué de presse Hybrigenics du 17 mai 2021 ).

La dette financière s'établissait à 10,4 M€ à l'issue de l'exercice, conduisant à un endettement financier net de 6,2 M€ soit un gearing net [2] de 30%, contre 7,2 M€ un an plus tôt (gearing net 2 de 42%).

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de DMS Group s'élevaient à 20,4 M€, contre 17,2 M€ au 31 décembre 2020, sous l'effet des cessions de titres Hybrigenics.

Perspectives

Dans le sillage de la croissance soutenue de 2021, DMS Group a bien démarré le nouvel exercice avec un chiffre d'affaires de 8,9 M€ au 1 er trimestre 2022, niveau d'activité comparable à celui réalisé au 4 ème trimestre 2021 et stable par rapport au 1 er trimestre 2021 qui avait été marqué par un niveau élevé de facturations pour l'activité Radiologie lié à la livraison d'un contrat majeur dans le cadre d'un appel d'offre de la Banque mondiale au cours de la période.

En ostéodensitométrie, l'activité est très dynamique sur le début de l'exercice (+57% de croissance au 1 er trimestre 2022), avec une montée en puissance de l'export et du contrat commercial avec Fujifilm.

Les tensions en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou équipements, demeurent toutefois particulièrement vives sur le début de l'année 2022 mais n'ont occasionné que des impacts modérés au 1 er trimestre 2022, grâce à l'agilité des équipes achats, supply chain et production du groupe.

En imagerie, l'année 2022 verra le développement des partenariats avec Fujifilm, aux Etats-Unis ainsi que sur la zone Afrique et Moyen-Orient consécutivement à l'extension de l'accord de distribution de la table de radiologie Platinum DRF Adam.

Le premier modèle de la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, basée sur une plate-forme logicielle dotée d'une capacité à embarquer de l'intelligence machine et à terme des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), a été livrée en fin de 1 er trimestre. Son déploiement international va s'accélérer au cours du 2 nd semestre 2022.

Depuis le 24 janvier 2022, DMS Group détient 88,33% du capital de la société DMS Imaging (ex-Asit Biotech). Les nouvelles actions émises dans le cadre de l'opération d'apport vont faire l'objet d'une demande d'admission sur les marchés Euronext Growth à Bruxelles et à Paris. Cette admission ne pourra intervenir qu'après l'obtention d'un visa de la FSMA (Financial Services and Markets Authority - autorité de contrôle du secteur financier belge) sur le Prospectus d'admission en cours de préparation. Ce prospectus, présentant notamment les comptes annuels 2021 de DMS Imaging (ex-Asit Biotech) qui seront publiés fin avril 2022 ainsi qu'une vision proforma de l'activité imagerie médicale, sera déposé auprès de la FSMA dans les prochaines semaines pour instruction.

En ce qui concerne la division DMS Biotech , Hybrigenics a annoncé en début d'année la réorganisation de son management par la nomination de Léone Atayi au poste de Directeur général. En 2022, la croissance de la division va être portée par les ventes des kits pour traiter la graisse autologue, auxquelles devrait s'ajouter les premiers résultats de la commercialisation du nouveau dispositif médical pour lequel la société Stemcis a obtenu récemment le marquage CE.

Agenda financier 2022

Date Evènement 20 juillet 2022 Publication du chiffre d'affaires semestriel 2022 30 septembre 2022 Publication des résultats semestriels 2022 20 octobre 2022 Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l'activité se développe peu à peu sur de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

DMS Biotech , constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com .

RECEVEZ GRATUITEMENT TOUTE L'INFORMATION FINANCIERE DE DMS GROUP PAR COURRIEL EN VOUS INSCRIVANT SUR WWW.ACTUSNEWS.COM .

Contacts

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Fatou-Kiné N'DIAYE

Relations Presse

01 53 67 36 34

[2] Le gearing net correspond au ratio endettement financier net sur capitaux propres. L'endettement financier net correspond aux passifs financiers diminués de la trésorerie disponible.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJifYciYlG7Jxm9yk5qXmmWYbpxqw5WUmmaZlGVxZZ+VapqWx2qWaZqbZnBlmGlr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74345-dms_cp_ra-2021_29042022_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com