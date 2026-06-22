DMS renforce sa gouvernance avec l'entrée de Bpifrance au conseil

Diagnostic Medical Systems (DMS Group) a annoncé que ses actionnaires avaient approuvé à l'unanimité la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 juin.

Cette nomination, approuvée au titre de la cinquième résolution, prend effet pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice 2031, qui se tiendra en 2032.

Elle s'inscrit dans le prolongement de l'augmentation de capital réalisée en août 2025, qui prévoyait une représentation de Bpifrance Investissement au sein du conseil d'administration. DMS Group souligne que cette présence vise à renforcer sa gouvernance en associant un actionnaire de référence aux orientations stratégiques du groupe, tout en bénéficiant de son expertise en matière de financement et de développement.

Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale rappelle que l'augmentation de capital de 2025 était entièrement destinée à accélérer le déploiement du plan stratégique Imaging 2027 et à préparer le lancement du plan Imaging 2030. À ce jour, Bpifrance Participations détient 6,3% du capital de DMS Group.