DMS : Progression des résultats semestriels 2020

Croissance de +11% de l'activité, portée par la division DMS Imaging (+13%)

EBITDA semestriel proche de l'équilibre et en nette progression de +0,7 M€

Résultat net part du groupe de 3,6 M€

Au cours de sa réunion du 28 septembre 2020, le Conseil d'administration de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) a arrêté les comptes semestriels 2020, présentés synthétiquement

ci-dessous. Les procédures d'examen limité des comptes ont été finalisées et le rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle a été émis. Le rapport financier semestriel 2020 est disponible sur le site internet de la société, www.dms.com, dans l'Espace actionnaires.

Données consolidées en M€ - Normes IFRS S1 2019 S1 2020 Chiffre d'affaires 14,1 15,6 EBITDA1 -0,8 -0,1 Résultat opérationnel courant -1,9 -1,1 Résultat opérationnel -1,6 4,0 Résultat net part du groupe -1,7 3,6

1 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

Activité semestrielle 2020

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 15,6 M€ au 1er semestre 2020, en solide progression de +11% en dépit d'un contexte de marché perturbé par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et ses conséquences.

La division DMS Imaging

Pour l'activité Radiologie, la croissance semestrielle s'est élevée à +19%, tirant parti d'une activité soutenue à l'export et portée par le bon développement des accords commerciaux internationaux.

L'activité d'ostéodensitométrie, en recul semestriel de -24%, a été plus impactée par la crise sanitaire qui a ralenti les commandes de nombreux distributeurs et freiné les livraisons dans certains pays.

Le chiffre d'affaires de DMS Biotech constitué essentiellement des ventes des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux), a enregistré un recul semestriel de -37%, freiné par l'arrêt de l'activité des chirurgiens plasticiens au plus fort de la crise au 2ème trimestre.

Enfin, l'activité de la division DMS Wellness est restée peu significative au 1er semestre 2020, en raison de la situation sanitaire.

Résultats semestriels 2020

Au 1er semestre 2020, le groupe enregistré un EBITDA proche de l'équilibre à -0,1 M€, contre -0,8 M€ un an plus tôt.

Cette nette progression est le reflet de la solide croissance du pôle DMS Imaging sur la période, qui a enregistré un EBITDA semestriel positif de 0,5 M€, contre un EBITDA négatif de -0,1 M€ au 1er semestre 2019.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant semestriel s'est établi à -1,1 M€ au 1er semestre 2020, contre -1,9 M€ en 2019.

Consécutivement aux cessions d'actions Hybrigenics intervenues au 1er semestre 2020, DMS Group a enregistré une plus-value de cession d'un montant de 5,3 M€. Au 30 juin 2020, DMS Group détenait 59,34% du capital de la société. Du fait de ce produit de cession, le résultat opérationnel semestriel s'est élevé à 4,0 M€ sur la période contre -1,6 M€ au 1er semestre précédent.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,5 M€, le résultat net part du groupe ressort à 3,6 M€ au 1er semestre, contre une perte nette de -1,7 M€ un an auparavant.

Situation bilancielle au 30 juin 2020

Données consolidées en M€ - Normes IFRS 31/12

2019 30/06

2020 Données consolidées en M€ - Normes IFRS 31/12

2019 30/06

2020 Actifs non courants 16,3 16,6 Capitaux propres 14,8 19,5 Stocks 9,9 12,5 Passifs financiers 9,3 7,5 Clients 8,3 8,0 Passifs locatifs (IFRS 16) 0,6 0,5 Autres actifs 4,3 3,4 Fournisseurs et autres dettes 15,1 15,3 Trésorerie 1,5 3,0 Provisions 0,5 0,6 Total Actif 40,3 43,4 Total Passif 40,3 43,4

Le 1er semestre a été marqué par un renforcement de la situation bilancielle de DMS Group, avec une trésorerie disponible portée à 3,0 M€ à fin juin 2020 (vs. 1,5 M€ au 31 décembre 2019) et des passifs financiers (hors dettes locatives IFRS 16) ramenés à 7,5 M€ (dont 2,4 M€ d'emprunt obligataire, 2,0 M€ d'emprunts bancaires, 1,9 M€ d'avances conditionnées et 1,2 M€ de financement de créances clients) contre 9,3 M€ fin 2019.

La dette financière nette s'élevait ainsi à 4,5 M€ au 30 juin 2020 (7,8 M€ fin 2019), pour des capitaux propres de 19,5 M€, soit un ratio d'endettement financier net (gearing) limité à 23% (vs. 53% à fin 2019).

Installation du groupe au sein de la nouvelle unité industrielle en octobre 2020

DMS Group a réceptionné, le 28 septembre 2020, sa nouvelle unité industrielle de production et d'assemblage du groupe, située à Gallargues le Montueux dans le Gard. Dès le mois d'octobre 2020, toutes les équipes de DMS Group, aujourd'hui réparties entre Montpellier et Nîmes, y seront rassemblées.

Cette unité de production, d'une superficie totale de 5 500 m² (2 600 m² de bureaux, 1 400 m² de production et 1 500 m² dédiés au stockage et aux expéditions) va ainsi accueillir sur un site unique l'ensemble des salariés des divisions DMS Imaging et DMS Wellness, en regroupant à la fois les activités administratives, de production, de logistique, et de recherche et développement.

Cette nouvelle unité va permettre de doubler au minimum la capacité de production, en adéquation avec nos besoins futurs pour accompagner la montée en puissance des contrats commerciaux et servir la demande des partenaires actuels et futurs. Elle va constituer un gage d'efficacité en rationalisant les différentes implantations du groupe sur un site unique.

Perspectives

Bouleversé au 2ème trimestre par les contraintes multiples liées à la Covid-19, le groupe a retrouvé une organisation opérationnelle et des capacités industrielles de production quasi normales depuis le début de l'été.

En radiologie malgré un contexte économique qui reste chaotique en raison de la crise sanitaire, le carnet de commandes demeure dynamique. Le groupe tire parti de sa stratégie de mix pays et produits qui permet de limiter son exposition et de diversifier ses ventes. Le déménagement du site de production et d'assemblage a été anticipé avec pour conséquence une augmentation temporaire du stock afin de limiter la baisse de production liée à la phase de transition vers la nouvelle unité.

Au sein de la division imagerie médicale (DMS Imaging), le pôle ostéodensitométrie a été le plus impacté par la Covid-19, mais les commandes sont progressivement reparties à la hausse en juillet et en août. Le groupe escompte renouer avec un rythme d'activité normalisé d'ici la fin de l'année.

Les commandes de la division DMS Wellness semblent redémarrer lentement grâce aux partenaires, tant sur le marché français qu'à l'international consécutivement à la signature du partenariat avec le groupe allemand Garhieni, fabricant et distributeur de matériel médical, pour spa et instituts de beauté & de bien-être. Il est toutefois difficile à ce jour d'appréhender la reprise de l'activité et de formuler des prévisions précises compte tenu du durcissement du contexte sanitaire.

Enfin, alors que les ventes de la division DMS Biotech demeurent freinées par une activité au ralenti des chirurgiens plasticiens, le groupe poursuit ses actions en matière réglementaire et de certification dans plusieurs pays. En matière de recherche, les efforts sont consacrés à l'étude de nouvelles solutions thérapeutiques à partir de l'utilisation du tissu adipeux et des cellules souches qu'il contient.

DMS Group intègre l'indice EnterNext© PEA-PME 150 d'Euronext à compter du 1er octobre 2020

DMS Group est heureux d'annoncer son entrée, à compter de la séance de Bourse du 1er octobre 2020, au sein de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.

Lancé en 2014, l'indice EnterNext© PEA-PME 150 se compose de 150 entreprises françaises, PME-ETI cotées sur les marchés d'Euronext et d'Euronext Growth à Paris et faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME. Les valeurs sont classées par capitalisation boursière flottante. Le poids de chaque valeur est plafonné à 2,5 % et une limite de 20% est appliquée par secteur. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.

Suivi par un nombre croissant d'investisseurs et de gérants de fonds, cet indice constitue un benchmark de référence pour les valeurs moyennes. Sa diversité sectorielle permet ainsi d'offrir aux investisseurs un repère sur les petites et moyennes valeurs françaises cotées les plus liquides.

Agenda financier

Date Evènement 20 octobre 2020 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 20 janvier 2021 Publication du chiffre d'affaires annuel 2020

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

