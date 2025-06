DMS: nomination d'un administrateur indépendant information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems (DMS) annonce que ses actionnaires, réunis en AG lundi, ont approuvé la nomination de Julien Delpech, qui rejoint donc son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant.



Fondateur de la startup Invivox, spécialiste français de la formation médicale continue en ligne, il est aujourd'hui membre du bureau de French Healthcare, association en charge, entre autre, de l'Ukraine et Conseiller du Commerce Extérieur de la France.



De son côté, Régis Roche a démissionné de ses fonctions d'administrateur, après avoir accompagné la transformation du groupe de systèmes d'imagerie médicales depuis le changement de gouvernance en 2022. Il reste un actionnaire significatif.





