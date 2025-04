DMS : nette amélioration de ses comptes en 2024

(AOF) - Diagnostic Medical Systems (DMS) a connu une nette amélioration de ses comptes l'an passé et confirmé ses perspectives de croissance et de rentabilité dans le cadre de son plan stratégique Imaging 2027. La perte nette part du groupe s'est réduite, passant de 5 à 2,9 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires s'est amélioré de 9 %, à 46,1 millions d'euros. Parallèlement, l'Ebitda a bondi de 57 %, à 2,7 millions d'euros.

L'activité du spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie et l'ostéodensitométrie a été portée par la bonne dynamique commerciale des activités historiques en France et à l'international, mais aussi par une forte réduction des charges opérationnelles et des frais de structure.

Au niveau de ses perspectives, tout en surveillant l'évolution de la guerre commerciale, la société a confirmé ses objectifs et vise toujours des revenus autour de 70 millions d'euros en 2027, avec une marge d'Ebitda de l'ordre de 10 millions d'euros.

DMS publiera le 22 avril son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025.

