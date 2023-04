DMS IMAGING : Résultats annuels 2022 - Accélération du plan stratégique Imaging 2027 et objectifs 2023

Résultats annuels 2022

EBITDA retraité² : 2,6 M€ - Marge d'EBITDA retraité 2 de 7,3% (vs. 6,8% en 2021)

Cash-flow d'exploitation positif en 2022 : +2,3 M€

Accélération du plan stratégique Imaging 2027 et objectifs 2023

40 M€ de chiffre d'affaires, en croissance à deux chiffres

Progression de la marge d'EBITDA

Liège (Belgique) – Le conseil d'administration de DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM) , division imagerie de DMS Group et spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, a arrêté le 26 avril 2023 les comptes annuels 2022 audités. Le rapport financier annuel 2022 sera mis en ligne sur le site internet de la société ( DMS-Imaging.com ), espace Investisseurs.

Résultats annuels 2022

L'opération d'apport d'actifs des activités d'imagerie médicale de DMS Group étant effective depuis le 1 er janvier 2022, l'année 2022 constitue le premier exercice de consolidation pour la société DMS Imaging nouvellement constituée. Il n'avait pas été établi de comptes consolidés en 2021. La colonne « 2021 combiné » correspond aux données du pôle imagerie médicale de DMS Group publiées dans les comptes annuels 2021 de DMS Group.

Données auditées en M€

Normes IFRS 2022

consolidé 2021

combiné Chiffre d'affaires 35,3 36,3 EBITDA [1] 2,1 2,5 EBITDA retraité [2] 2,6 2,5 Marge d'EBITDA retraité 2 (en %) 7,3% 6,8% Résultat opérationnel courant -0,2 0,3 Autres produits et charges opérationnels -5,1 -0,2 Résultat opérationnel -5,3 0,0 Résultat net part du groupe -5,6 -0,2

Le chiffre d'affaires consolidé de DMS Imaging s'établit à 35,3 M€ en 2022, en repli annuel limité de -3% compte tenu d'un effet de base important par rapport à 2021. Pour rappel, le groupe avait bénéficié d'un contrat à caractère exceptionnel en 2021 [3] pour la livraison de tables de radiologie à l'international et avait également réalisé près de 4% de son chiffre d'affaires en Ukraine, Russie et Biélorussie.

En Radiologie , le chiffre d'affaires annuel s'élève à 29,3 M€, en repli de -6%. Retraité du contrat à caractère exceptionnel enregistré en 2021 et de la baisse significative des ventes en Russie, cette activité enregistre une croissance annuelle à deux chiffres, portée par les accords de distribution avec Fujifilm Healthcare, Canon Medical Systems et Carestream Health, principalement en France et aux Etats-Unis.

En Ostéodensitométrie , l'activité affiche une croissance annuelle de +21%, avec un chiffre d'affaires annuel qui dépasse pour la première fois 6,0 M€. Les ventes à l'export, notamment par l'intermédiaire de l'accord de fabrication avec Fujifilm Healthcare, représentent 97% de cette activité.

Marge d'EBITDA retraité de 7,3% contre 6,8% un an plus tôt

L'EBITDA [4] 2022 s'élève à 2,1 M€, contre un EBITDA combiné au titre de l'exercice 2021 de 2,5 M€.

Les charges externes comptabilisées en 2022 intègrent des coûts liés à l'opération d'apport du pôle imagerie médicale (coûts de première cotation, frais comptables additionnels, charges juridiques diverses héritées d'ASIT Biotech, etc.) pour un montant de 0,5 M€.

Retraité de ces charges, l'EBITDA 2022 s'établit à 2,6 M€, soit une marge d'EBITDA de 7,3%, en légère progression par rapport à 2021. Cette évolution témoigne de la poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle des activités d'imagerie médicale, d'autant plus significative qu'elle a été réalisée dans un contexte de vives tensions en matière d'approvisionnements.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant ressort à -0,2 M€.

Les autres produits et charges opérationnels s'établissent à -5,1 M€, sans impact sur la trésorerie de l'entreprise. Ils sont constitués ( i ) d'une charge comptable de cotation de -3,0 M€ (IFRS 2) enregistrée dans le cadre de l'opération d'apport de la branche imagerie médicale de DMS Group à DMS Imaging (ex-ASIT Biotech), ( ii ) d'une dotation aux provisions de -1,6 M€ au titre de la dépréciation d'une créance d'impôt R&D jugée potentiellement non recouvrable consécutivement au changement de contrôle de la société, ( iii ) de -0,5 M€ de provisions diverses.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,3 M€, le résultat net part du groupe est de -5,6 M€ en 2022.

Cash-flow d'exploitation de +2,3 M€ en 2022, variation de la trésorerie de +1,8 M€

En 2022, DMS Imaging génère un cash-flow d'exploitation positif de +2,3 M€, fruit d'une marge brute d'autofinancement de +1,7 M€ et d'une variation positive du besoin en fonds de roulement (BFR) de +0,6 M€.

Les flux d'investissement consomment -1,0 M€, conduisant à un free cash-flow positif de +1,3 M€.

Les flux de financement intègrent les nouveaux emprunts bancaires, à hauteur de +3,0 M€, contractés au cours de l'année, constitués de deux PGE, ainsi que -2,7 M€ de remboursements de dettes.

Finalement, la variation nette de trésorerie est positive de +1,8 M€ sur l'exercice.

Situation bilancielle saine et équilibrée au 31 décembre 2022

L'opération d'apport partiel d'actifs des activités d'imagerie médicale de DMS Group est effective depuis le 1 er janvier 2022. Le bilan au 31 décembre 2021 présente une information financière combinée des actifs et passifs du pôle Imagerie médicale de DMS Group à cette date.

Les capitaux propres consolidés sont de 10,6 M€ au 31 décembre 2022.

L'endettement financier net ressort à 5,7 M€ contre 5,8 M€ à fin 2021.

Les dettes financières s'élèvent à 9,9 M€, constituées de ( i ) 6,7 M€ d'emprunts bancaires dont 5,9 M€ de PGE (Prêt Garanti par l'Etat), ( ii ) 1,9 M€ d'avances remboursables, et ( iii ) 1,3 M€ de dette auprès du factor.

Données auditées en M€

Normes IFRS 31/12

2022 31/12

2021 Données auditées en M€

Normes IFRS 31/12

2022 31/12

2021 Actifs non courants 12,4 12,3 Capitaux propres (part du groupe) 10,6 10,8 Actifs courants 23,3 21,5 Passifs financiers 9,9 8,2 dont Stocks 13,0 11,6 Dettes locatives (IFRS 16) 4,9 5,3 dont Clients 6,1 6,5 Fournisseurs 9,4 6,6 Trésorerie 4,2 2,4 Autres passifs 5,2 5,4 Total Actif 39,9 36,3 Total Passif 39,9 36,3

Confirmation des objectifs 2023 : 40 M€ de chiffre d'affaires visé

Au 1 er trimestre 2023, DMS Imaging réalise un chiffre d'affaires consolidé de 10,1 M€, en croissance organique de +16%. Ce chiffre d'affaires constitue un niveau d'activité record pour DMS Imaging qui franchit, pour la première fois, le seuil des 10 M€ de revenus sur un 1 er trimestre.

La société débute le nouvel exercice 2023 sur un rythme d'activité soutenu, en croissance à deux chiffres et avec une activité Radiologie qui va bénéficier des livraisons de tables de radiologie à Fujifilm Healthcare Italie au cours des prochains trimestres. Début 2023, DMS Imaging a annoncé que son partenaire avait remporté un appel d'offres pour la livraison 96 tables de radiologie télécommandées fabriquées par DMS Imaging, une commande record qui viendra alimenter la croissance de la division en 2023 et 2024.

En conséquence, DMS Imaging confirme son objectif d'un chiffre d'affaires consolidé de 40 M€ , qui permettra de matérialiser une croissance à deux chiffres par rapport à 2022, par croissance organique.

Pour rappel, les principaux moteurs de cette croissance en 2023 seront :

la montée en puissance la nouvelle table de radiologie Platinum Néo , qui constitue le produit phare haut de gamme du segment des salles de radiologie pour les prochaines années ;

, qui constitue le produit phare haut de gamme du segment des salles de radiologie pour les prochaines années ; la contribution croissante des accords industriels et commerciaux , avec Fujifilm Healthcare, Canon Medical Systems Europe et Carestream Health. Le partenariat avec Canon Medical Systems Europe sera renforcé au 2 nd semestre 2023 avec la commercialisation d'un système RF de nouvelle génération développé par DMS Imaging qui intègrera la technologie de détection de Canon Inc.

, avec Fujifilm Healthcare, Canon Medical Systems Europe et Carestream Health. Le partenariat avec Canon Medical Systems Europe sera renforcé au 2 semestre 2023 avec la commercialisation d'un système RF de nouvelle génération développé par DMS Imaging qui intègrera la technologie de détection de Canon Inc. La poursuite d'une activité dynamique en ostéodensitométrie .

La société confirme également l' amélioration de sa rentabilité en 2023 , avec une progression attendue de sa marge d'EBITDA [5] .

En 2027, à l'horizon du plan Imaging 2027 , DMS Imaging se fixe pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 M€ et une marge d'EBITDA de 14%.

Agenda financier 2023

Date Evènement 20 juillet 2023 Publication du chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023 29 septembre 2023 Publication des résultats semestriels 2023 19 octobre 2023 Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023 18 janvier 2024 Publication du chiffre d'affaires annuel 2023 30 avril 2024 Publication des résultats annuels 2023

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com .

Contacts

DMS Imaging Samuel SANCERNI Directeur général 04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE Mathieu OMNES

Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs

Relations Presse 01 53 67 36 92

01 53 67 36 34

[1] L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant diminué des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

[2] L'EBITDA retraité exclut de l'EBITDA les charges opérationnelles courantes liées à l'opération d'apport de la division imagerie médicale de DMS Group à DMS Imaging (ex-ASIT Biotech), soit un montant de 513 K€ sur l'exercice 2022.

[3] DMS Imaging a livré en 2021 une commande exceptionnelle de 6 M€ de tables de radiologie à l'international, en collaboration avec l'ensemblier Groupe FSE, dans le cadre d'un appel d'offres bénéficiant d'un financement de la Banque mondiale.

[4] L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant diminué des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

[5] L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant diminué des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5xwlZebY2yYxpttYseXmWqXbpiSmJOUbmnHyGGcZ5zGm5uWxWuVa8eVZnBqm2Vt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79607-dms-imaging_cp_ra-2022_28042023-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com