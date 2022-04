DMS IMAGING : Résultats annuels 2021 - Apport de la division imagerie médicale de DMS Group effective depuis le 1er janvier 2022

Liège (Belgique) - Le Conseil d'administration de DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM) , spécialiste dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, a arrêté le 29 avril 2021 les comptes annuels 2021 audités. Le rapport financier annuel 2021 sera mis en ligne sur le site internet de la société, dès que le rapport d'audit relatif à la certification par les commissaires aux comptes aura été émis.

Finalisation début 2022 de l'opération d'apport de la division imagerie médicale de DMS Group

Au cours de l'exercice 2021, DMS Imaging (ex ASIT Biotech) s'est employée à finaliser son plan de réorganisation judiciaire et mettre en œuvre, dans le cadre de ce plan, la réalisation de l'apport partiel d'actifs de la division imagerie médicale de DMS Group. Cette opération a été finalisée postérieurement à la clôture de l'exercice 2021, le 24 janvier 2022, et ASIT Biotech a été rebaptisée DMS Imaging à cette occasion. La date d'effet aux plans juridique, comptable et fiscal de cet apport est rétroactivement fixée au 1 er janvier 2022. DMS Imaging est désormais détenue à 88,33% par DMS Group.

Les nouvelles actions émises dans le cadre de l'opération d'apport vont faire l'objet d'une demande d'admission sur les marchés Euronext Growth à Bruxelles et à Paris. Cette admission ne pourra intervenir qu'après l'obtention d'un visa de la FSMA (Financial Services and Markets Authority - autorité de contrôle du secteur financier belge) sur le Prospectus d'admission en cours de préparation. Ce prospectus, présentant notamment les comptes annuels 2021 de DMS Imaging (ex-Asit Biotech) ainsi qu'une vision proforma, sera déposé auprès de la FSMA dans les prochaines semaines pour instruction.

Résultats annuels 2021

L'opération d'apport d'actifs étant effective depuis le 1 er janvier 2022, les comptes de l'exercice 2021 ne sont pas représentatifs du nouveau périmètre d'activité de la société.

Données consolidées auditées en M€ - Normes IFRS 2020 2021 Chiffre d'affaires - - Résultat opérationnel -0,9 3,9 Résultat net -1,4 3,9

En l'absence d'activité de l'entreprise en 2021, aucun chiffre d'affaires n'a été comptabilisé en 2021.

Le résultat opérationnel s'est élevé à 3,9 M€, constitué :

d'un produit de 4,3 M€ lié à l'annulation partielle de dettes consécutivement à l'accord conclu avec les débiteurs financiers de la société dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) ;

des charges d'exploitation, constituées de frais généraux et administratifs, de 0,8 M€, contre 1,0 M€ l'année précédente.

Le résultat net de l'exercice 2021 s'est élevé à 3,9 M€, contre une perte nette de -1,4 M€ en 2020.

Situation bilancielle au 31 décembre 2021

Données consolidées auditées en M€ - Normes IFRS 31/12

2020 31/12

2021 Données consolidées auditées en M€ - Normes IFRS 31/12

2020 1 31/12

2021 Actifs non courants 2,0 1,6 Capitaux propres -5,6 -1,7 Actifs courants 0,2 0,4 Passifs financiers 5,7 4,0 Trésorerie 3,1 1,6 Autres dettes 4,3 0,1 Autres passifs 0,7 0,9 Total Actif 5,1 3,2 Total Passif 5,1 3,2

Les actifs courants et non courants sont principalement constitués des créances de CIR (Crédit Impôt Recherche) dont le solde s'élève à 1,9 M€ au 31 décembre 2021. Un rescrit fiscal va être déposé auprès de l'administration fiscale afin de s'assurer que ces crédits peuvent être conservés dans le cadre du changement de contrôle au profit de DMS Group en 2022.

Les capitaux propres sont passés de -5,6 M€ à fin décembre 2020 à -1,7 M€ à fin décembre 2021, sous l'effet du bénéfice de l'exercice 2021.

L'accord conclu avec les débiteurs de la société dans le cadre de la PRJ a conduit à une annulation partielle des dettes inscrites au bilan :

les passifs financiers ont ainsi été réduits de 1,3 M€ ;

les autres dettes (principalement constituées des dettes fournisseurs) de 4,3 M€ à 0,1 M€.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible s'élevait à 1,6 M€.

Perspectives

Au 1 er trimestre de l'exercice 2022, les ventes de DMS Imaging se sont établies à 8,7 M€, marquant la poursuite d'une solide dynamique commerciale des activités d'imagerie médicale dans le sillage de l'année 2021 ( lire le communiqué de presse du 20 avril 2022 relatif au chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022 ).

Les tensions en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou équipements, demeurent toutefois particulièrement vives sur le début de l'année 2022 mais n'ont occasionné que des impacts modérés au 1 er trimestre 2022, grâce à l'agilité des équipes achats, supply chain et production du groupe.

En imagerie, l'année 2022 verra le développement des partenariats avec Fujifilm, aux Etats-Unis ainsi que sur la zone Afrique et Moyen-Orient consécutivement à l'extension de l'accord de distribution de la table de radiologie Platinum DRF Adam. Le premier modèle de la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, basée sur une plate-forme logicielle dotée d'une capacité à embarquer de l'intelligence machine et à terme des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), a été livrée en fin de 1 er trimestre. Son déploiement international va s'accélérer au cours du 2 nd semestre 2022.

L'année 2022 constituera également pour DMS Imaging une année d'investissement en R&D pour développer ses nouvelles solutions dans le cadre du projet MC2, qui vise à développer deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire, qui seront fabriquées en France. Le projet MC2 bénéficie notamment d'un financement par le gouvernement français dans le cadre du Plan de Relance et du Programme d'investissements d'avenir (PIA). Ces solutions viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging d'ici un horizon de 24 à 36 mois.

Parallèlement, DMS Imaging a annoncé, début avril, la signature d'un partenariat stratégique avec la société australienne Micro-X. Elle va fournir à DMS Imaging des sous-systèmes technologiques, incluant des tubes à rayons X à cathode froide (dit Carbon Nano Tube – CNT) et les générateurs associés, qui seront intégrés dans la nouvelle solution de radiologie mobile en cours de développement par Apelem, filiale française de DMS Imaging, et dont le lancement international est attendu pour fin 2023.

Agenda financier 2022

Date Evènement 20 juillet 2022 Publication du chiffre d'affaires semestriel 2022 30 septembre 2022 Publication des résultats semestriels 2022 20 octobre 2022 Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Imaging (ex-ASIT biotech)

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.asitbiotech.com .

Contacts

DMS Imaging

Samuel SANCERNI Directeur général +33 4 67 50 49 00 Delphine de COURSON Directrice financière +33 4 67 50 49 00

ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES Relations Investisseurs +33 1 53 67 36 92 Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Presse +33 1 53 67 36 34

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mnBtlcVsaGjGlpqdlJ1lmJRjamtnl2CbmmPJmGialJbJap9ixW6VnJieZnBlmGls

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74346-dms-imaging_cp_ra-2022_29042021-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com