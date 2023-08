DMS IMAGING : DMS Imaging : Transfert des titres DMS Imaging sur le marché Euronext Growth Paris et Bruxelles le 1er septembre 2023.

Le 30 août 2023

Transfert des titres DMS Imaging

sur le marché Euronext Growth Paris et Bruxelles

le 1 er septembre 2023

DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 ) , annonce que le transfert de la cotation de ses actions des marchés réglementés Euronext Paris et Bruxelles (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris et Bruxelles sera effectif le 1 er septembre 2023.

La demande d'admission des actions DMS Imaging sur les marchés Euronext Growth Paris et Bruxelles a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext le 29 août 2023.

A l'issue de la séance de bourse du 31 août 2023, les actions ordinaires émises par DMS Imaging seront radiées du marché réglementé d'Euronext Paris et Bruxelles et admises sur Euronext Growth Paris et Bruxelles à partir du 1 er septembre 2023.

Ce transfert dont le projet a été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du Groupe DMS Imaging réunie le 12 septembre 2022 et renouvelée le 8 juin 2023, va permettre à DMS Imaging d'être coté sur un marché plus approprié à sa taille, de simplifier son fonctionnement et de diminuer ses coûts de cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des atouts d'une cotation sur un marché financier.

Le Groupe DMS Imaging continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »).

Le code ISIN d'identification des actions DMS Imaging restera inchangé (BE0974289218).

Le mnémonique deviendra ALIMG à compter du 1 er septembre 2023.

Par ailleurs, l'action DMS Imaging restera éligible aux PEA et PEA-PME à l'issue du transfert sur Euronext Growth à Paris et Bruxelles.

Le Groupe DMS Imaging est accompagné d'ATOUT CAPITAL, en tant que Listing Sponsor.

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM) jusqu'au 31 août 2023

DMS Imaging sera coté sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : ALIMG ) à compter du 1 er septembre 2023

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

Contacts

DMS Imaging

Samuel SANCERNI

ACTIFIN Président - Directeur général 04 67 50 49 00 Jean-Yves BARBARA Relations Investisseurs 01 56 88 11 13 jybarbara@actifin.fr Jennifer JULLIA Relations Presse 01 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZtuaZpqZ2jJyG1yZMdnmmOUbJpompaba2Wel2RxYprGm5uRm2aTZ8qeZnFimmZt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81517-dms-imaging_cp_transfert-euronext-growth-approbation-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com