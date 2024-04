DMS IMAGING : DMS Imaging : Résultats annuels 2023. Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024.

Le 18 avril 2024 – 17h45

Résultats annuels 2023

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024

VISIOCONFERENCE ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

le lundi 22 avril 2024 à 18h

INSCRIPTION : cliquez ici

Chiffre d'affaires 2023 en croissance soutenue conforme aux prévisions : 40,6 M€

Lancement de la nouvelle table Platinum Neo

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024 : 9,4 M€

18 avril 2024 – 17h45 - DMS Imaging , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, publie ses résultats au titre de l'exercice 2023 ainsi que le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024.

Progression de l'activité conforme aux prévisions : +15% à 40,6 M€

DMS Imaging enregistre un chiffre d'affaires annuel de 40,6 M€ au titre de l'exercice 2023, soit une hausse de 15% par rapport à l'exercice 2022.

Les ventes directes en marque propre via des distributeurs représentent 42%, et les ventes indirectes en marque blanche à nos partenaires (Canon, Fujifilm et Carestream Health), 58%.

Au cours de l'exercice 2023, l'évolution favorable du mix produit s'est poursuivie en faveur d'une contribution croissante de l'activité Ostéodensitométrie : l'activité Radiologie a progressé de 8% à 31,5 M€ et l'activité Ostéodensitométrie a bondit de 50% à 9,0 M€ (dont une progression de +69% sur le 4 e trimestre, à 2,6 M€). L'ostéodensitométrie, structurellement plus contributive à la rentabilité, représente désormais 22% de l'activité totale contre 17% en 2022.

En termes de zones géographiques, le Groupe a conforté ses positions sur le marché européen (61% de l'activité avec un chiffre d'affaires de 24,8 M€ en hausse de 4%) et sur le marché américain (20% de l'activité avec un doublement du chiffre d'affaires à 7,4°M€).

Résultats : progression de la marge d'Ebitda en ligne a vec les objectifs

Données consolidées non auditées en M€

Normes IFRS 2023 2022 Chiffre d'affaires 40,6 35,3 EBITDA [1] 2,6 2,1 Marge d'EBITDA 6,4% 5,7% Dotation aux Amortissements et Prov. (2,6) (2,3) Résultat Opérationnel Courant (0,1) (0,2) Autres produits et charges opérationnels -- (5,1) Résultat Opérationnel (0,1) (5,3) Résultat financier (0,6) (0,3) Résultat net relatif aux activités maintenues (0,7) (5,6) Résultat net part du groupe (0,7) (5,6)

DMS Imaging publie un EBITDA de 2,6 M€ en hausse de 28% par rapport à l'exercice 2022, soit une marge d'EBITDA de 6,4% vs 5,7% en 2022, en ligne avec le plan stratégique #Imaging 2027.

Au cours de l'exercice, une période de chevauchement en production de l'ancienne table Platinum et de la nouvelle table Platinum Neo a engendré une dégradation temporaire de la performance industrielle. La dernière table Platinum (ancienne version) a été expédiée au premier trimestre 2024. Celle-ci n'est désormais plus fabriquée, ouvrant la voie à une optimisation des coûts de production et une montée en puissance des ventes de la nouvelle version en 2024.

Le résultat opérationnel courant est proche du seuil de rentabilité à -0,1 M€ contre -0,2 M€ en 2022.

L'effectif moyen en équivalent temps plein sur la période s'établit à 124 salariés.

Le résultat opérationnel non courant est également proche du seuil de rentabilité à -0,1 M€, contre -5,3 M€ en 2022.

Le résultat financier présente une perte de 0,6 M€ en 2023 principalement constituée de coûts de financement et de pertes de change.

Enfin, le résultat net consolidé s'établit à -0,7 M€ en 2023, contre -5,6°M€ en 2022.

Une situation bilantielle saine et équilibrée

Au 31 décembre 2023, la situation financière de DMS Imaging est saine et équilibrée avec des capitaux propres de 9,9 M€ et une trésorerie disponible de 4,2 M€.

Les dettes financières (hors dettes locatives IFRS 16) s'élèvent à 14,2 M€, constituées principalement de 8,9 M€ d'emprunts bancaires). L'augmentation de la dette financière en 2023 s'explique par le financement du développement des nouveaux produits et l'augmentation du BFR. La trésorerie du groupe au 31 décembre 2023 est stable à 4,2 M€ par rapport au 31 décembre 2022.

Rappel des principaux faits marquants de l'exercice

Transfert de cotation sur le marché Euronext Growth à Paris et à Bruxelles au 1 er septembre 2023

Le Groupe DMS Imaging a réalisé le transfert de la cotation de ses actions des marchés réglementés Euronext Paris et Bruxelles (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris et Bruxelles, transfert effectif depuis le 1er septembre 2023.

Lancement de la nouvelle version de la table Platinum

La nouvelle version de la table Platinum a été lancé avec succès en 2023 et a connu une montée en puissance sur le second semestre. Le dernier exemplaire de l'ancienne version Platinum a été expédié au premier trimestre 2024. Cette nouvelle solution apporte plus de valeur à l'offre du groupe DMS. Elle embarque en effet des solutions d'optimisation de la productivité basées sur des fonctionnalités d'Intelligence artificielle avancées, et garantit une très nette amélioration en termes de cybersécurité. Elle contribuera à améliorer la rentabilité du groupe sur ce périmètre.

Faits marquants post-clôture de l'exercice

Interception d'une cyberattaque – solidité des infrastructures et des procédures

DMS Imaging a annoncé avoir été la cible d'une cyberattaque de type ransomware le 2 février 2024. Les équipes informatiques de la société ont été immédiatement mobilisées pour circonscrire la situation. Aucune donnée de santé ne se trouvait sur les serveurs piratés et aucun équipement installé par la société chez ses clients n'a été impacté. Les systèmes internes ont fait l'objet d'une restauration complète et l'activité a pu reprendre progressivement en fin de semaine suivante. Cette cyberattaque a démontré la très bonne résilience numérique de DMS Imaging, néanmoins les opérations ont été impactées pendant quatre semaines, induisant des retards de livraison sur le premier trimestre.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024

DMS Imaging enregistre un chiffre d'affaires de 9,4 M€ au titre du 1 er trimestre de l'exercice en cours, conforme à sa feuille de route. L'activité de ces trois premiers mois a été ralentie par la cyberattaque mais ce retard sera rattrapé sur l'année.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 9,4 10,1 -7% dont Radiologie 6,8 7,7 -12% dont Ostéodensitométrie 2,6 2,4 +9%

L'ostéodensitométrie, structurellement plus contributive à la rentabilité, représente désormais 28% de l'activité totale contre 24% au premier trimestre 2023.

Perspectives 2024 : poursuite de la croissance et priorité à l'appréciation de la rentabilité

Après un exercice 2023 qui a permis de renforcer l'organisation opérationnelle du groupe et d'élargir la proposition de valeur, DMS Imaging dispose désormais de plusieurs leviers pour atteindre ses objectifs de croissance rentable à horizon 2027 :

Une offre à la pointe de l'innovation avec le déploiement de sa nouvelle table de radiologie Platinum et la rationalisation des coûts de production associés : cette table est proposée à l'ensemble du réseau de distribution de DMS (Hors Europe) sous le nom Platinum Flex, et une version spécialement conçue pour Canon Medical Systems Europe (la Xavion) est commercialisée sur toute l'Europe.

: cette table est proposée à l'ensemble du réseau de distribution de DMS (Hors Europe) sous le nom Platinum Flex, et une version spécialement conçue pour Canon Medical Systems Europe (la Xavion) est commercialisée sur toute l'Europe. L'extension de l'accord de distribution en marque blanche avec Fujifilm Healthcare : cet accord porte sur la commercialisation de l'ensemble des solutions du Groupe DMS (Ostéodensitométrie et Radiologie) en Amérique centrale et en Amérique du Sud, avec des premières commandes enregistrées dès la fin du 1 er trimestre.

: cet accord porte sur la commercialisation de l'ensemble des solutions du Groupe DMS (Ostéodensitométrie et Radiologie) en Amérique centrale et en Amérique du Sud, avec des premières commandes enregistrées dès la fin du 1 trimestre. Le lancement d'Onyx, un équipement mobile de radiologie basé sur une toute nouvelle technologie de Carbon Nano Tube (CNT) : cet équipement rentrera en certification au 2 e trimestre 2024 et autorisera davantage de mobilité et de flexibilité, tout en offrant une qualité d'image nettement supérieure aux technologies concurrentes. Onyx viendra compléter la gamme de Solutions for Tomorrow permettant à DMS de devenir un acteur incontournable du marché de l'imagerie mobile.

: cet équipement rentrera en certification au 2 trimestre 2024 et autorisera davantage de mobilité et de flexibilité, tout en offrant une qualité d'image nettement supérieure aux technologies concurrentes. Onyx viendra compléter la gamme de Solutions for Tomorrow permettant à DMS de devenir un acteur incontournable du marché de l'imagerie mobile. Et enfin le déploiement d'Adam multiplateforme : cette nouvelle version de la suite logicielle de DMS Imaging intègre des fonctions avancées d'intelligence artificielle (IA) et améliore la valeur ajoutée des produits du groupe.

Forts de ces atouts, DMS Imaging confirme ses objectifs récemment relevés dans le cadre du plan stratégique #Imaging 2027 : 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, associé à une marge d'EBITDA de 10 M€ à horizon 2027.

En 2024, DMS Imaging se fixe pour objectif une augmentation significative de sa marge brute de 2 à 3 % et la mise en œuvre de projets structurants pour renforcer la profitabilité du groupe.

Le plan #Imaging 2027 est prévu de se dérouler en 2 phases :

Une première phase d'investissements qui a débuté en novembre 2022 et s'achèvera mi-2025. A cette date, DMS Imaging sera en mesure de proposer une gamme complète d'imagerie digitale de projection à ses distributeurs, mais surtout à ses partenaires OEM pour lesquels DMS Imaging deviendra un potentiel One stop shop pour ce type d'imagerie qui représente la majorité des actes de radiologie dans le monde. Une phase de réduction des coûts et d'optimisation de la structure qui commence dès maintenant et viendra soutenir la hausse de la rentabilité en complément des lancements de produits en phase finale de développement.

Prochains rendez-vous :

18 juillet 2024 : Chiffre d'affaires semestriel 2024 27 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024 17 octobre 2024 : Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2024 16 janvier 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging est coté sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : ALIMG) et est éligible au PMA-PME.

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

Contacts

SEITOSEI-ACTIFIN

Jean-Yves Barbara - Relations Investisseurs - +33 (0)1 56 88 11 13 – jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia – Relations Presse - +33 (0)1 56 88 11 19 - jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

[1] L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant diminué des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.