DMS IMAGING : DMS Imaging : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2023 : +22% à 8,9 M EUR .

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2023 : +22% à 8,9 M€

Objectif annuel confirmé : 40 M€ de chiffre d'affaires soit une croissance attendue supérieure à 12,5%

Poursuite de la dynamique commerciale au 3 e trimestre

Lancement de la nouvelle table de radiologie pour Canon Medical Systems Europe

Extension de l'accord de distribution avec Fujifilm Healthcare

Le 19 octobre 2023 – 8h – DMS Imaging, spécialiste de l' imagerie médicale digitale hautes performances dédiée à la radiologie et à l'ostéodensitométrie , publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 3 e trimestre 2023.

Normes IFRS 2023 2022 1 Variation Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 10,1 8,7 +16% Chiffre d'affaires du 2 e trimestre 10,7 9,5 +13% Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 8,9 7,3 +22% Total Chiffre d'affaires 9 mois 29,7 25,5 +17% dont Radiologie 23,3 21,0 +11% dont Ostéodensitométrie 6,4 4,4 +44%

DMS Imaging enregistre un chiffre d'affaires de 29,7 M€ au titre des 9 premiers mois de l'exercice 2023, soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l'exercice 2022. Les ventes directes en marque propre via des distributeurs totalisent 40% de l'activité, et les ventes indirectes en marque blanche pour des acteurs mondiaux représentent 60%.

L'évolution favorable du mix produit se poursuit avec une contribution croissante de l'activité Ostéodensitométrie : sur le 3 e trimestre, l'activité Radiologie progresse de 17% à 6,7 M€ (+11% à 23,3 M€ sur 9 mois), et l'activité Ostéodensitométrie de 40% à 2,1 M€ (+44% à 6,4 M€ sur 9 mois).

A fin septembre, l'activité Radiologie représente 78% du chiffre d'affaires et l'activité Ostéodensitométrie 22%.

Faits marquants du 3 e trimestre

De nouvelles avancées commerciales ont marqué ce 3 e trimestre et contribuent à la trajectoire de croissance dynamique de DMS Imaging, notamment :

Lancement de la nouvelle table de radiologie pour Canon Medical Systems Europe : comme prévu, DMS Imaging a livré et installé une première solution développée spécifiquement pour Canon Medical Systems au sein du service de radiologie ostéo articulaire du CHU Lapeyronie à Montpellier. Cette table télécommandée haut de gamme, basée sur le modèle Platinum du Groupe mais intégrant de la valeur ajoutée Canon Medical Component, permet d'améliorer à la fois le parcours de soin du patient et l'efficacité des examens réalisés. Elle offre une plus grande ergonomie d'utilisation et permettra à Canon Medical Systems Europe de se démarquer de la concurrence.

Extension de l'accord de distribution en marque blanche avec Fujifilm Healthcare : Fujifilm Healthcare est un acteur global, en pleine expansion. A la suite du rachat d'Hitachi et des accords signés avec DMS en 2017 (pour l'ostéodensitométrie) et fin 2019 (pour la partie radiologie), Fujifilm Healthcare fourni une gamme complète de solution d'imagerie au niveau mondial. Après avoir étendu ces accords à l'Afrique et au Moyen Orient en 2022, Fujifilm Healthcare Americas lancera la commercialisation des solutions de DMS Imaging en Amérique centrale et en Amérique de sud à compter du congrès RSNA 2023 [1] .

Perspectives 2023 : confirmation des objectifs

DMS Imaging dispose d'une solide visibilité sur la fin de l'exercice et confirme son objectif de chiffre d'affaires de 40 M€ .

Prochains rendez-vous :

22 novembre 2023 : Forum Euroland Mid & Small Caps 18 janvier 2024 : Chiffre d'affaires annuel 2023 15 avril 2024 : Résultats annuels 2023

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie et à l'ostéodensitométrie. DMS Imaging est coté sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : ALIMG) et est éligible au PMA-PME.

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

[1] La Radiological Society of North America organise chaque année la plus grande conférence de radiologie au monde.