DMS IMAGING : DMS Imaging change de nom et devient European Medical Solutions.

Le 13 juin 2024 – 17h45

DMS Imaging change de nom

et devient European Medical Solutions

Le 13 juin 2024 - 17h45 - DMS Imaging , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, change de nom et devient European Medical Solutions.

DMS Imaging annonce aujourd'hui que l'Assemblée Générale de ses actionnaires, tenue le 13 juin 2024, a approuvé la résolution concernant le changement de la dénomination sociale de la société. À compter de cette date, la société sera connue sous le nom de European Medical Solutions.

A compter du 18/06/2024 :

Le libellé de l'action cotée sur Euronext Growth à Paris deviendra : European Medical S

Le code mnémonique de l'action deviendra : ALEMS

Le code ISIN de l'action reste inchangé : BE0974289218

Prochains rendez-vous :

18 juillet 2024 : Chiffre d'affaires semestriel 2024 27 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024 17 octobre 2024 : Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2024 16 janvier 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging est coté sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 – ancien mnémo : ALIMG – nouveau mnémo ALEMS) et est éligible au PMA-PME.

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

