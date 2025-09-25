DMS GROUP : VISIOCONFERENCE DMS GROUP DESTINEE AUX ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS INDIVIDUELS

VISIOCONFÉRENCE

Mardi 30 septembre 2025 à 18h00

25 septembre 2025 – 15h00 - Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de hautes performances pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie annonce l'organisation d'une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs individuels le mardi 30 septembre à 18h00 .

Cette visioconférence, animée par Samuel SANCERNI , Président-Directeur général, et Valérie PUGNALONI , Directrice administrative et financière, sera l'occasion de présenter :

l'activité & les faits marquants du 1 er semestre 2025,

semestre 2025, Les résultats financiers du 1 er semestre 2025,

semestre 2025, les perspectives du 2 nd semestre 2025.

Pour vous inscrire ou vous connecter à cette visioconférence, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

Lien d'inscription à la visioconférence DMS Group du mardi 30 septembre 2025 - 18h00

Ne manquez pas cette occasion de vous informer sur DMS Group et de poser directement vos questions à la Direction. Les actionnaires de DMS Group et investisseurs peuvent d'ores et déjà adresser leurs questions par email à dms@actus.fr .

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un Chiffre d'Affaires consolidé de 46,1 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

