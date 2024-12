DMS Group: Verso Capital renforce sa participation information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems annonce une augmentation de la participation de Verso Capital au sein de son capital, via l'exercice d'ajustement des BSA, conformément au protocole d'acquisition de Solutions For Tomorrow réalisé en octobre 2023.



À l'issue de cette opération, Verso Capital et son coactionnaire détiendront 5.505.397 actions, représentant 26,4% du capital de DMS Group. Verso Capital confirme ainsi son rôle d'actionnaire de référence aux côtés de l'équipe dirigeante.



Pour rappel, l'acquisition de Solutions For Tomorrow s'inscrit pleinement dans le plan stratégique Imaging 2027 qui vise à positionner DMS Group comme une medtech européenne indépendante de référence.





Valeurs associées DMS 0,76 EUR Euronext Paris +9,51%