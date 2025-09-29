DMS GROUP : PROGRESSION SOUTENUE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

Nouveau semestre de croissance de l'activité (+3%) , dans un environnement international exigeant

Forte progression de +82% de l'EBITDA - Marge d'EBITDA de 7,2% (vs. 4,1%)

Amélioration de +1,2 M€ du résultat net part du groupe

Perspectives : confirmation de l'objectif d'accélération de la croissance au 2 nd semestre 2025 dans un contexte de marché moins dynamique

29 septembre 2025 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie ses comptes semestriels 2025 (au 30 juin 2025), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 29 septembre 2025. Le Rapport semestriel 2025, présentant les comptes semestriels consolidés 2025, est disponible sur le site internet dms-imaging.com , rubrique Investisseurs, Documents financiers, Rapports semestriels.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d'affaires 23,6 22,9 +3% EBITDA [1] 1,7 0,9 +82% Marge d'EBITDA 7,2 % 4,1 % Dotation aux amortissements & provisions (1,2) (1,4) Résultat opérationnel courant 0,5 (0,5) +1,0 M€ Autres produits et charges opérationnels (0,3) (0,4) Résultat opérationnel 0,2 (0,9) Résultat financier (0,3) (0,5) Résultat net (0,1) (1,4) +1,3 M€ Résultat net (part du groupe) (0,2) (1,4) +1,2 M€

CROISSANCE DE +3% AU 1 er SEMESTRE 2025 : DMS GROUP CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DANS UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL EXIGEANT

Au 1 er semestre 2025, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 23,6 M€ , en progression de +3% par rapport au 1 er semestre 2024.

Au cours de la période, l'activité Radiologie a progressé de +5% pour s'établir à 18,9 M€. L'activité Ostéodensitométrie , quant à elle, s'est repliée de -3% pour atteindre 4,7 M€, freinée par un effet cut off (livraisons réalisées en tout début de 3 ème trimestre). Le groupe vise néanmoins de réaliser une croissance dynamique en Ostéodensitométrie sur l'ensemble de l'exercice. À mi-exercice, l'activité Radiologie représente 80% du chiffre d'affaires de DMS Group et l'activité Ostéodensitométrie 20%.

Au 1 er semestre 2025, les ventes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux (Canon Medical Systems Europe, Fujifilm Healthcare et Carestream) se sont renforcées significativement, avec une augmentation de +12% par rapport à la même période en 2024, marquant ainsi un 5 ème semestre consécutif de croissance . Au 1 er semestre, 57% du chiffre d'affaires est issu de ventes en marque blanche et 43% de ventes en marque propre (Apelem) via des distributeurs.

Sur le plan géographique, le semestre a été marqué par un net renforcement de la présence du Groupe en Amérique du Nord , avec un chiffre d'affaires passé de 1,4 M€ au 1 er semestre 2024 à 4,1 M€ au 1 er semestre 2025 (+194%). Cette croissance est le fruit de la progression de l'activité auprès de Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, mais aussi des premières ventes du système de radiologie mobile !M1 dans le cadre du partenariat commercial avec Medlink Imaging. Le Moyen-Orient voit également son chiffre d'affaires progresser de +81%.

Au 1 er semestre 2025, la répartition géographique de l'activité est la suivante : 53% en Europe, 18% en Amérique du Nord, 7% au Moyen-Orient, 6% en Asie-Pacifique et 16% dans le Reste du monde.

EBITDA SEMESTRIEL EN HAUSSE DE +82% - RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT EN AMÉLIORATION DE +1 M€ AU 1 ER SEMESTRE 2025

DMS Group a réalisé un EBITDA de 1,7 M€ au 1 er semestre 2025, contre 0,9 M€ par rapport au 1 er semestre 2024, fruit du développement de l'activité et de la maîtrise des coûts .

Les charges de personnel se sont inscrites dans une hausse contenue de +3% sur le semestre. Cette évolution reflète la maîtrise des coûts de personnel conjuguée à la mise en œuvre des synergies liées à l'intégration de Solutions For Tomorrow. Les charges externes se sont pour leurs parts établies en repli de -16%, sous l'effet d'une diminution de la sous-traitance et de l'optimisation des contrats.

Cette maîtrise des coûts n'a pas obéré le maintien d'une activité de R&D soutenue, avec la poursuite des projets de développement de nouveaux produits qui élargiront l'offre commerciale du groupe dans les prochains mois (mobile de radiologie Onyx et arceau de bloc opératoire). Ces investissements sont en phase avec le plan stratégique Imaging 2027. Au 1 er semestre 2025, DMS Group a investi 7% de son chiffre d'affaires dans la R&D.

La marge d'EBITDA semestrielle 2025 s'est ainsi établie à 7,2% , contre 4,1% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel courant progresse de +1,0 M€ au 1 er semestre 2025, pour s'établir à 0,5 M€, contre une perte opérationnelle courante de (0,5) M€ l'an dernier.

Les autres produits et charges opérationnels représentent (0,3) M€, en léger recul, et sont principalement liés aux frais d'intégration de Solutions For Tomorrow. Le résultat opérationnel est ainsi positif et s'élève à 0,2 M€ contre (0,9) M€ au 1 er semestre 2024.

Après prise en compte du résultat financier de (0,3) M€, le résultat net part du groupe est quasi à l'équilibre à (0,2) M€ au 1 er semestre 2025, contre une perte nette de (1,4) M€ un an plus tôt, soit une amélioration de +1,2 M€ d'un semestre à l'autre.

UNE SITUATION FINANCIÈRE MAÎTRISÉE AU 30 JUIN 2025, RENFORCÉE PAR l'AUGMENTATION DE CAPITAL DE 6,9 M€ RÉALISÉE POST CLÔTURE DU SEMESTRE

Cette solide progression des résultats s'est accompagnée d'une situation financière maîtrisée, et qui s'est largement renforcée avec l'augmentation de capital de 6,9 M€ réalisée post clôture du semestre en août 2025.

Au 30 juin 2025, les capitaux propres consolidés s'élevaient à 13,9 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 3,0 M€ à l'issue du semestre, pour des dettes financières de 15,4 M€ (hors dettes locatives IFRS 16). Les dettes financières sont constituées de 10,8 M€ de dettes bancaires, essentiellement garanties par l'État, de 4,0 M€ de dette Factor et d'avances conditionnées pour 0,7 M€. L'endettement financier net (hors dettes locatives IFRS 16) s'élève ainsi à 12,4 M€ au 30 juin 2025.

Fin août 2025, DMS Group a annoncé le succès de l'augmentation de capital d'un montant brute de 6,9 M€ [2] réservée à InnoLux Corporation, InnoCare Optoelectronics Corporation, BPIFrance et NextStage AM.

Le produit net de cette levée de fonds sera intégralement dédié à l'exécution accélérée du plan stratégique Imaging 2027 et à la mise en place d'un nouveau plan stratégique Imaging 2030, avec quatre priorités clairement identifiées :

Renforcement des synergies industrielles , avec la relocalisation de la ligne de production du M1 en France et l'intégration technologique des capteurs plans à rayon X d'InnoCare Optoelectronics Corp. dans la gamme de produits ;

, avec la relocalisation de la ligne de production du M1 en France et l'intégration technologique des capteurs plans à rayon X d'InnoCare Optoelectronics Corp. dans la gamme de produits ; Finalisation du développement de l'arceau de bloc opératoire , dispositif clé de la thérapie guidée par l'image, positionné comme un pilier du portefeuille de produits à horizon 2030 ;

, dispositif clé de la thérapie guidée par l'image, positionné comme un pilier du portefeuille de produits à horizon 2030 ; Accélération commerciale aux États-Unis , en capitalisant sur le momentum favorable du marché des mobiles motorisés et les récents succès commerciaux ;

, en capitalisant sur le momentum favorable du marché des mobiles motorisés et les récents succès commerciaux ; Renforcement de la trésorerie opérationnelle , afin de sécuriser le besoin en fonds de roulement (BFR) dans un contexte de forte croissance, sans recours à de la dette additionnelle.

Outre l'arrivée d'un leader mondial des technologies d'affichage et d'électronique, et de sa filiale spécialisée dans la conception et le développement de capteurs plans à rayons X, ainsi que d'investisseurs de premier plan au capital du groupe, l'opération permet de renforcer significativement les fonds propres du Groupe et d'améliorer son ratio d'endettement, consolidant ainsi sa trajectoire financière dans la perspective d'un changement d'échelle.

Sur la base de la situation financière au 30 juin 2025, les fonds propres post augmentation de capital s'élèvent à 20,8 M€ et le ratio de gearing net passe de 89% avant l'opération à 26% post opération.

PERSPECTIVES : ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE VISÉE AU 2 ND SEMESTRE 2025 DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ MOINS DYNAMIQUE

DMS Group continue de viser une accélération de son chiffre d'affaires au 2 nd semestre 2025 , soutenue par l'accélération des livraisons de mobiles de radiologie en Ukraine et par ses activités à l'export, alors que le marché français de la radiologie, et plus largement européen, est actuellement moins dynamique.

Pour rappel, DMS Group a été retenu début 2025 par les autorités ukrainiennes pour fournir 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », dans le cadre d'un cont rat de 11 M€ déployé sur 12 mois , financé par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine [3] . Les premières installations ont débuté au 2 ème trimestre, et vont s'accélérer aux 3 ème et 4 ème trimestres. Ce contrat stratégique positionne DMS Group comme un acteur clé de la reconstruction des infrastructures de santé en Ukraine et marque également une étape majeure dans le développement de DMS Group, tout en soulignant la pertinence de l'acquisition de Solutions for Tomorrow fin 2023.

Parallèlement, DMS Group a obtenu au 2 ème trimestre l'homologation de la FDA ( Food and Drug Administration ) pour la commercialisation de la solution de radiologie mobile !M1 sur le marché américain. Cette étape réglementaire décisive intervient dans le prolongement de l'accord stratégique signé avec Medlink Imaging pour la distribution du !M1 aux États-Unis. Medlink Imaging débute au 3 ème trimestre 2025 les premières livraisons sur le territoire américain , s'appuyant sur son réseau de distribution national et sur l'intégration des capteurs Vieworks au sein du !M1. Le marché américain des systèmes de radiologie mobile représente plus de 1 200 unités vendues par an.

Via sa filiale Solutions For Tomorrow, DMS Group a également remporté un accord-cadre au Danemark, en partenariat avec Santax Medico, prévoyant la livraison de 20 à 30 unités de la solution !M1 sur 4 ans, confirmant son ancrage sur les marchés premium en Europe du Nord.

Enfin, le Groupe continue de travailler à la montée en puissance de ses collaborations historiques avec Fujifilm Healthcare, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, ainsi qu'avec Canon Medical Systems Europe.

En matière d'innovation, le groupe demeure toujours dans l'attente de la certification de sa solution Onyx, nouveau mobile de radiologie. Doté d'un tube à rayons X de nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC) et d'un bras “zéro gravité”, Onyx offre une maniabilité exceptionnelle dans tous les environnements cliniques.

La certification Onyx demeure en attente depuis plusieurs mois, les organismes notifiés n'étant actuellement pas en capacité d'absorber l'ensemble des demandes générées par le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux. Dans ce contexte, le groupe a décidé de ralentir les investissements d'industrialisation de ce nouveau produit en attendant plus de visibilité sur la certification, et table désormais sur une mise sur le marché au 2 ème trimestre 2026 (contre fin 2025 – début 2026 auparavant).

Soutenue par une organisation solide, des partenariats de premier plan et une offre de solution parfaitement alignée sur les besoins du marché, DMS reste engagé dans la trajectoire de croissance et de rentabilité fixée par le plan stratégique Imaging 2027 .

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

20/10/2025 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025

Chiffre d'affaires du 3 trimestre 2025 19/01/2026 Chiffre d'affaires annuel 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseur : www.dms.com

Recevez gratuitement l'information financière de DMS Group en vous inscrivant sur www.actusnews.com

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont plus de 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

CONTACTS DMS GROUP

Relations Investisseurs

relationinvestisseur@dms-imaging.com

Relations Presse

relationpresse@dms-imaging.com CONTACTS ACTUS

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Fatou-Kiné N'DIAYE

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

[1] EBITDA ( Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ) : Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, avant dotations pour dépréciation des actifs circulants (créances et stocks) et avant dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation.

[2] Lire le communiqué de presse du 27/08/2025 : DMS Group annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

[3] Lire le communiqué de presse du 07/03/2025 : Le Groupe DMS, sélectionné par les autorités ukrainiennes pour la livraison de 120 mobiles de radiologie d'urgence, pour un contrat de 11 M€