DMS Group obtient une certification MDR
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 18:14
Dans un secteur de l'imagerie médicale en pleine mutation réglementaire, DMS Group a franchi une étape structurante. Le spécialiste montpelliérain vient d'obtenir la certification MDR (Medical Device Regulation - Règlement UE 2017/745) pour ses systèmes d'ostéodensitométrie Stratos et Stratos DR.
Ce nouveau cadre européen, qui remplace des directives vieilles de 25 ans, impose les standards les plus exigeants en matière de sécurité et de performance clinique. Pour DMS Group, cette validation garantit non seulement la continuité de la commercialisation de ses systèmes en Europe, mais atteste également de la qualité de sa production "Made in France".
Un acteur souverain face aux géants mondiaux
L'atout majeur de DMS Group réside dans son positionnement géographique unique. Il s'affiche aujourd'hui comme le seul fabricant européen d'équipements d'ostéodensitométrie. Dans un paysage concurrentiel mondial limité à deux acteurs nord-américains et un sud-coréen, le groupe français s'impose comme un garant de la souveraineté sanitaire du Vieux Continent.
Ses solutions, dédiées à l'évaluation de la santé osseuse et à l'analyse de la composition corporelle, se distinguent par des technologies de pointe pour le diagnostic avancé, un logiciel intuitif optimisant le flux de travail des praticiens et une adaptabilité à tous les profils de patients.
Une dynamique de croissance confirmée
Cette réussite réglementaire s'appuie sur des fondamentaux financiers solides. En 2025, la division Ostéodensitométrie de DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros, affichant une croissance organique de 8%.
En validant sa feuille de route réglementaire, DMS Group se donne les moyens de poursuivre son expansion sur les marchés internationaux. Cette annonce devrait rassurer les investisseurs sur la capacité du groupe à naviguer dans un environnement normatif complexe tout en maintenant une dynamique commerciale robuste.
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