DMS GROUP : Le Groupe DMS, sélectionné par les autorités ukrainiennes pour la livraison de 120 mobiles de radiologie d'urgence, pour un contrat de 11 M EUR

07 mars 2025 – 10h00 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, est fier d'annoncer que son projet de « Livraison de 120 unités mobiles de radiologie !M1 Adam » a été retenu par les autorités ukrainiennes. Ce projet, de 11 M€, s'échelonnera sur 12 mois, à compter des premières livraisons attendues sur le 2 e ou 3 e trimestre 2025.

À l'invitation de M. Éric LOMBARD, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique , et M. Jean-Noël BARROT, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France , Samuel SANCERNI, représentait DMS Group, lors de la présentation des entreprises sélectionnées par les autorités ukrainiennes.

L'événement s'est également tenu en présence de Mme Yulia SVYRYDENKO, Première Vice-Première Ministre, Ministre de l'Économie d'Ukraine , marquant ainsi l'importance de cette coopération franco-ukrainienne pour le renforcement des infrastructures de santé du pays.

DMS Group s'inscrit comme un partenaire privilégié de l'Ukraine pour la fourniture d'équipements d'imagerie médicale dans un contexte incontournable de reconstruction des infrastructures de santé.

UN ENGAGEMENT CONCRET POUR LA SANTÉ EN UKRAINE

Cette initiative vise à renforcer les capacités de diagnostic en Ukraine et bénéficie d'un financement par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine , récemment mis en place par la France. Ce fonds, doté d'un budget de 200 M€, finance des projets d'urgence dans des secteurs prioritaires tels que l'énergie, l'eau, la santé, les infrastructures et le déminage. Il s'inscrit dans un partenariat stratégique avec l'AFD - Agence Française de Développement - qui a étendu son mandat pour soutenir la reconstruction et le renforcement des infrastructures ukrainiennes.



« Ce projet représente un jalon majeur pour le Groupe DMS et nous sommes honorés de contribuer, aux côtés de la France, au renforcement des infrastructures de santé de l'Ukraine en cette période cruciale.

Nos solutions de radiologie mobile sont conçues pour répondre aux besoins immédiats et diversifiés des infrastructures de santé, illustrant notre engagement envers des solutions de diagnostic fiables et performantes. Nous exprimons notre gratitude envers l'État français et ses équipes du Trésor ainsi qu'à l'association French Healthcare pour leur soutien précieux. »

Samuel SANCERNI, PDG de DMS Group

Enfin, Samuel SANCERNI déclare « Ce projet stratégique marque également une nouvelle phase de croissance pour le Groupe DMS, en affirmant notre positionnement comme acteur clé de l'imagerie médicale mobile à l'international, et confirme la pertinence de notre choix stratégique d'acquérir Solutions for Tomorrow en octobre 2023. Il s'inscrit, de plus, dans un partenariat de long terme avec les autorités ukrainiennes ».

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un Chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

