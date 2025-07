DMS Group : Exercice 2025 toujours bien orienté

Publication du chiffre d’affaires S1 2025

DMS a annoncé hier un chiffre d’affaires de 23,6 M€ pour le premier semestre 2025, en hausse de +3,1% sur un an. Cette progression résulte essentiellement de la solide dynamique enregistrée au premier trimestre (+10%), qui n’a cependant pas été maintenue au deuxième trimestre (-2%). Par ailleurs, la dynamique des ventes sur le semestre a particulièrement été forte en Amérique du Nord (+194% à 4,1 M€) et au Moyen Orient à 1,7 M€ (vs 1 M€ l’année précédente).

Malgré ce ralentissement ponctuel qui était anticipé, les perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2025 demeurent bien orientées. Le lancement commercial du nouveau système mobile de radiologie Onyx, le redémarrage de l’accord-cadre au Danemark permis par l’intégration réussie de SFT, ainsi que le début des livraisons prévues dans le cadre du contrat signé en Ukraine constituent autant de leviers de croissance pour les prochains mois. Ces éléments renforcent la visibilité du groupe et confortent la trajectoire de reprise anticipée au second semestre.

Perspectives et estimations

Au second semestre 2025, DMS Group anticipe une nette accélération de son chiffre d’affaires, portée par les livraisons du contrat ukrainien et une dynamique export favorable. Cette croissance s’appuiera également sur l’innovation, avec le lancement du mobile de radiologie Onyx, ainsi que sur le déploiement de solutions à forte valeur ajoutée sur des marchés à potentiel. Enfin, le groupe pourra compter sur la montée en puissance de ses partenariats avec Fujifilm et Canon, en particulier en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. A plus long terme, le groupe réitère sa confiance envers le plan Imaging 2027, soit l’atteinte d’un CA de 70 M€ et une marge d’Ebitda de 14%.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation Achat et notre objectif de cours de 1,80 €.