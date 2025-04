DMS Group : EBE record / Poursuite du désendettement

Publication des résultats annuels 2024

Après avoir publié son chiffre d’affaires annuel, en hausse de +9,0% (+7,4% en org.) à 46,1 M€, DMS Group publie des résultats annuels 2024 marqués par une amélioration de sa rentabilité. L’EBITDA progresse de +57,1% à 2,7 M€ soit une marge de 6%, le résultat opérationnel ressort à -0,3 M€ (vs -2,3 M€) et le RNpg se redresse progressivement à -2,9 M€ (vs -5,0 M€).

Le management réitère la guidance liée au plan Imaging 2027 qui inclut un CA de 70M€ et un EBITDA de 10 M€ (soit une marge de 14%) à horizon 2027.

Une rentabilité qui continue de progresser

Sur 2024, DMS Group enregistre un niveau de rentabilité qui s’améliore. Grâce à la croissance positive et à une bonne gestion des OPEX, en particulier au S2, l’EBITDA ressort en hausse de +57,1%, à 2,7 M€, soit une marge de 5,9%. Le ROC s’établit à -0,2 M€ (vs -1,0 M€ en 2023). Après prise en compte des éléments exceptionnels (-0,2 M€ vs -1,2 M€ en 2023, incluant notamment 1,1 M€ de plus-value de déconsolidation de DMS Wellness), le résultat opérationnel s’améliore également à -0,3 M€ (vs -2,3 M€ l’année précédente).

Perspectives et estimations

L’exercice 2025, devrait être un nouvel exercice dynamique pour le groupe. La croissance devrait être soutenue par 1/ la montée en puissance du contrat ukrainien, 2/ le ramp up des accords stratégiques signés en 2024 avec Medlink Imaging et JPI Healthcare aux US, et 3/ le développement de SFT, notamment au Danemark. DMS réaffirme par ailleurs la feuille de route de son plan Imaging 2027, qui vise un CA de 70 M€ et un EBITDA de 10 M€ (soit une marge de 14%) à horizon 2027.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation Achat et notre objectif de cours de 1,80 €.