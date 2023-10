DMS GROUP : DMS GROUP : Visioconférence actionnaires particuliers le jeudi 19 octobre 2023 à 18h. Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 et perspectives.

Le 12 octobre 2023

VISIOCONFERENCE ACTIONNAIRES PARTICULIERS

le jeudi 19 octobre 2023 à 18h

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE 2023 et PERSPECTIVES

Samuel SANCERNI

Président Directeur-général de Diagnostic Medical Systems Group

spécialiste français reconnu de l'imagerie médicale,

convie les actionnaires à une visioconférence

« Le constat est clair : nous allons dans le sens d'une augmentation des besoins en santé en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation, avec l'âge, de l'incidence des pathologies chroniques . » Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales (L'imagerie médicale en France – Octobre 2023)

Pour vous inscrire ou vous connecter à cette visioconférence : CLIQUEZ ICI

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs : www.dms.com .

A propos de DMS Group

DMS Group est un spécialiste français et acteur reconnu de l'imagerie médicale, avec des solutions haut de gamme d'imagerie dédiée à la radiologie digitale et à l'ostéodensitométrie. Le groupe est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS ) et a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions également cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS ) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

Contacts

Jean-Yves BARBARA - Relations Investisseurs - 01 56 88 11 13 - jybarbara@actifin.fr

Jennifer JULLIA - Relations Presse - 01 56 88 11 19 - jjullia@actifin.fr

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82323-2023-10-12_dms-group_visioconference-actionnaires-individuels-19-10-2023.pdf

